Conforme a los criterios de Saber más

Por Isabel Ayme

El Partido Popular Cristiano (PPC) presentará una apelación ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) tras haberse declarado improcedentes las candidaturas de 33 de sus 34 candidatos al Congreso por Lima para las próximas Elecciones Generales del 2021. Así lo confirmó a este Diario el personero legal del partido, Willyans Soriano, quien consideró la decisión del Jurado Electoral Especial de Lima Centro 2 como una “arbitrariedad” y una “violación de derechos”.

“Hoy día mismo vamos a apelar. Consideramos que es una arbitrariedad del Jurado Electoral Especial. Nos han concedido dos días para la subsanación de la lista, dos días calendarios según la resolución, y dos días son 48 horas. (...) Acá se están violando varios derechos, para comenzar, el derecho de publicidad, el derecho a ser notificados, el derecho a tener acceso a los expedientes y todas estas cosas las vamos a manifestar en nuestra apelación”, indicó.

Mediante la resolución 100-2020-JEE-LIC2/JNE, la autoridad electoral resolvió que fueron improcedentes casi todas las candidaturas de la lista por Lima del partido por el ingreso de la subsanación a la mesa de partes virtual del JEE fuera del plazo establecido, ya que el horario de atención los días sábados son de 8 a.m. a 2 p.m y el personero presentó el escrito el 26 de diciembre a las 9:47 p.m. Solo la inscripción de Erica Ruth Tardillo, la candidata número 34 fue admitida.

Ante esta respuesta, Soriano manifestó que en su apelación alegarán que este criterio es del Jurado de Lima Centro ya que en Jurados Especiales Electorales de otros departamentos, sus listas si han sido admitidas sin importar el horario. “Nosotros en los otros Jurados Especiales, por ejemplo, te hablo de Lambayeque, Puno, Huánuco y Tumbes, por darte solamente esos ejemplos, hemos subsanado a las 8 o 9 de la noche, 10 de la noche, y las listas acaban de ser admitidas hoy. Nos han notificado las admisión de las listas”, agregó.

Al respecto, Carlos Solano, presidente del Tribunal Electoral del PPC, reiteró que recurrirán al JNE en “atención al derecho constitucional que los asiste”, y consideró que el JEE “está usando un criterio hiperformalista que privilegia la burocracia antes que el derecho a la participación política de 33 de sus candidatos por Lima”.

Por otro lado, el personero legal del partido adelantó que, bajo ese criterio, la fórmula presidencial encabezada por el excongresista Alberto Beingolea sería considerada también improcedente ya que se ingresó la subsanación fuera del horario establecido por el JEE.

“Mi fórmula presidencial, bajo ese mismo criterio, va a ser considerada improcedente. La fórmula presidencial fue notificada el día 27 a las 7:15 p.m. Entonces, si me das dos días, yo la he presentado el día de ayer a las 7:10 p.m., 7:12 p.m. Yo creo que no se está respetando los días que me estás dando. No estás respetando un derecho, no estás respetando mis dos días. Si me das dos días, respétalos. Si me das un horario de atención, ya estás restringiendo mi derecho”, cuestionó.

VIDEO RECOMENDADO

Pilar Mazzetti: Hasta el momento no hemos detectado la nueva variante del coronavirus