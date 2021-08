El oro bajaba a mínimos de más de cuatro meses, llegando a caer hasta un 4,4% el lunes, en medio de la fortaleza del dólar después de que los sólidos datos laborales de Estados Unidos reforzaron las expectativas de una pronta reducción de los estímulos económicos de la Reserva Federal (Fed).

El oro al contado bajaba un 0,9% a US$ 1.746,80 la onza a las 08:37 GMT. Los precios cayeron por debajo de los US$ 1.700 en las primeras operaciones de Asia, pero recortaron parte de esas pérdidas.

Los futuros del oro estadounidense cedían un 0,8% a US$ 1.748,30.

La plata también se vio atrapada en la corriente del oro y cayó un 7,5% hasta su nivel más bajo en más de ocho meses, a US$ 22,50 por onza. En su más reciente cotización, marcaba un descenso de 1,9%, hasta los us$ 23,87.

Aunque el mercado puede haber reaccionado de forma exagerada a los datos sobre el empleo, el ánimo frente al dólar está siendo en cierta medida bajista por ahora, dijo Carlo Alberto De Casa, analista de mercado de Kinesis.

Aun así, algunos inversores estaban buscando gangas, dijo. “Incluso si la Reserva Federal está reduciendo la liquidez, no va a suceder hoy o mañana; llevará tiempo”.

La subida del dólar a un máximo de cuatro meses también perjudicó el apetito por el oro al hacerlo más caro para los tenedores de otras divisas.

Pero aunque la negatividad a corto plazo en el oro podría continuar, los inversores con aversión al riesgo ofrecerán cierto apoyo. “La pandemia no ha quedado verdaderamente atrás”, dijo Harshal Barot, consultor de investigación senior para el sur de Asia en Metals Focus.

El platino bajaba un 0,8% a US$ 972 dólares, tras haber tocado antes su mínimo desde noviembre de 2020 de US$ 959,93. El paladio cedía un 0,2% a US$ 2.622,16.

