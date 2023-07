El primer corte de cabello de un bebé puede ser un asunto muy temido por algunos padres. Sin embargo, es una situación que se puede controlar tranquilamente, siempre y cuando los papás tomen en cuenta algunas recomendaciones previas. De este modo, la experiencia será placentera para toda la familia.

En diálogo con Hogar&Familia, el Dr. Erick Olivera, médico pediatra de la Clínica Ricardo Palma, nos indicó algunos factores que todo padre debe tener en cuenta antes de acudir a la peluquería con su pequeño. “No hay una edad específica para el primer corte de pelo, así como tampoco existe una causa médica para realizarlo. La decisión radica en el momento que los padres lo consideren oportuno, lo cual, en algunos casos, puede estar influenciado por la cultura o los familiares”, aclaró.

¿Qué debo tener en cuenta antes de decidir cortarle el cabello a mi pequeño?

A pesar de que no hay una edad exacta para llevar a cabo este proceso, el doctor recomienda que la edad elegida no sea menor a los tres meses . Esto se debe a que, en este tiempo, el bebé aún no controla adecuadamente su cabeza. Por ende, puede generar algún peligro al hacerlo.

“Asimismo, antes de los tres meses de edad, el pequeño no cuenta aún con una termorregulación adecuada en su cuerpo . Es decir, al cortarle el cabello, puede generarse una pérdida del calor corporal”, aseveró el experto.

“Al explicarles la situación, es importante evitar utilizar la palabra ‘corte’, puesto que está relacionada con el dolor"

Del mismo modo, el especialista aconseja conversar con el bebé sobre el corte de cabello, ya sea mediante palabras o gestos, según su edad. De esta manera, el procedimiento no será sorpresivo para él o ella. “Pueden mostrarle o leerle algún libro de imágenes sobre los primeros cortes de cabello, así se familiarizan con la idea”, señaló.

“Es importante evitar utilizar la palabra ‘corte’, puesto que está relacionada con el dolor. En lugar de ese término, se le puede llamar ‘peinado nuevo’ o que le ‘arreglarán’ el cabello”, estableció Olivera.

¿Cómo hacer que el corte de cabello sea placentero para el niño y los padres?

El Dr. Olivera enumeró una serie de recomendaciones para controlar la situación del primer corte de cabello. En primer lugar, resaltó que lo mejor será llevar al niño a la peluquería cuando esté tranquilo. “ No será favorable llevarlo si está muy irritable. El mejor momento será después de un baño, una siesta o la merienda ”, especificó.

A continuación, sostuvo que puede ser útil llevar sus juguetes favoritos para que esté distraído durante el corte. Incluso, hay algunos salones infantiles que te pueden brindar algunos. En esa línea, uno de los consejos del médico también es ir a la peluquería antes de la hora de la cita programada para que el pequeño conozca el lugar.

Finalmente, es de mucha utilidad presentarle a la persona que se encargará de cortar su cabello y permitir que observe cómo realiza el proceso con otros niños también. “De este modo, sentirá menos temor al ver que no le ocurre nada malo al resto”, concluyó el pediatra.