Qué distritos de Lima consumen más agua [Interactivo]

La temporada de lluvias empezó tarde en Lima, pero eso no la hizo menos benévola con la ciudad. Mientras que el barro y las rocas aún amenazan con caer pendiente abajo a la menor lluvia en las quebradas de Chosica, Jicamarca y Chaclacayo, destruyendo lo que encuentren a su paso, el río Huaycoloro se desbordó como no lo hacía hace décadas, anegando la Av. Ramiro Prialé y afectando buena parte de Huachipa y Campoy. El embate natural fue sucedido de uno de corte administrativo: el anuncio, el último viernes de enero, de un corte de agua que duraría al menos 24 horas, adoptado como precaución por el Servicio de Agua Potable y Alcantarillado (Sedapal) para evitar que la planta de La Atarjea colapse por huaicos. Por los 180 mil NTU (niveles de turbiedad) de barro y otros residuos sólidos que arrastran los huaicos a unas instalaciones que solo pueden recibir hasta 15 mil NTU, y que son responsables de procesar los 700 m3 de agua al día que consumen 10’058.024 limeños. En redes sociales, las críticas contra la empresa por cortar el suministro en pleno verano, cuando la temperatura promedio no baja de 26 °C, no cesaron. “No puede ser. ¿Pero si ya está lloviendo? ¿Cómo nos van a dejar sin agua?”, eran las preguntas que se repetía la mayoría de usuarios. Gabriela Corimanya, de Servicios al Usuario de la Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento (Sunass), explicó a El Comercio que las precipitaciones registradas en los últimos días no se dieron en la parte alta de Junín –donde están los 18 reservorios de Sedapal– sino en la parte media y baja de la cuenca, donde no se cuenta con depósitos. “Lamentablemente, lo único que estas lluvias nos dejan es una alta turbiedad, que pone en riesgo la integridad de La Atarjea”, aclara la vocera. Según el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi), la temporada de lluvias, que debió empezar en diciembre pasado, inició recién en enero con precipitaciones de 3,3 mililitros en Matucana. El 15 de enero subió a 14,8 y el 26 llegó a 19,9, siempre en la misma área, cuando lo registrado para la misma época, pero en años anteriores, era 20,8. Gustavo Maldonado, jefe del Equipo Comercial Breña de Sedapal, explica que estas variaciones han impedido que las represas Yuracmayo, Antacoto y Huascacocha, así como las 15 lagunas represadas que las acompañan –a 4.500 m.s.n.m.–, alcancen el volumen habitual previsto para este mes de época de lluvias: 50%. Cálculos estimados entre Sedapal y Sunass arrojan que, con las lluvias registradas actualmente en las partes altas, las represas bordearían apenas el 25% de su capacidad. De no revertirse este panorama en lo que resta de febrero y marzo, esta situación podría generar un problema de abastecimiento, pues las represas son una fuente importante de agua de mayo a noviembre, cuando el río Rímac está en su nivel más bajo.

—Reducción insuficiente— Al estar asentada en un desierto, las exhortaciones de las autoridades a los limeños apuntan a un uso inteligente del agua que permita ampliar la cobertura. En diciembre pasado, esta llegó a 93,8% en Lima y Callao. Para entonces se estimaba que 623.597 limeños, asentados sobre todo en áreas periféricas, carecían de este servicio básico, por lo que abogar por una mejor redistribución del recurso permitiría dotarlos de agua. Sin embargo, según una medición del consumo al 2016, realizada por Sedapal, concluye que aún estamos lejos de ese objetivo, si consideramos como base el promedio de 50 litros diarios por habitante dado por la ONU. La medición concluye que el promedio de consumo del limeño está en los 133 litros de agua al día. Solo San Isidro consume 346 litros diarios por vecino. Aunque se trata de una cantidad 101 litros menor a la registrada por el distrito en mayo del 2015, sigue siendo más del doble de lo recomendado. Otros consumos altos son los de Miraflores (316), La Punta (243), San Borja (227) y Magdalena (211).