Kevin: el último viaje de un niño autista [ESPECIAL]

La gente en la calle, una pasajera de transporte público y una cobradora que lo dejó abandonado en San Miguel. Para todos ellos, Kevin era invisible. No era indiferencia, era desprecio. Kevin era un niño autista de 10 años que partió de su casa en San Martín de Porres para no volver.

El cuerpo de Kevin fue hallado en la playa La Costanera, en San Miguel. El niño, quien tenía Trastorno del Espectro del Autismo (TEA), fue visto por última vez el 28 de diciembre pasado. En El Comercio elaboramos un especial con los detalles de su partida. Para que no seamos indiferentes. Para que no despreciemos. Para que no vuelva a pasar.



Ingresa al especial AQUÍ.