Muñoz sobre obra de Castañeda: “Refuerzo en el río Huaycoloro está mal hecho”

El alcalde de Lima, Jorge Muñoz, denunció que durante la gestión de su antecesor, Luis Castañeda Lossio, se construyó una obra “mal hecha” en el río Huaycoloro, lo que perjudicará a los ciudadanos que viven en los alrededores.

El burgomaestre explicó que el refuerzo construido en el río Huaycoloro tiene que ser corregido pues una vez que el caudal aumente, el agua terminará afectando la estructura. Además, aseguró que la otra margen también resultará afectada.

Por ello, Muñoz aseguró que su gestión está corrigiendo la citada construcción en coordinación con la Autoridad Nacional del Agua (ANA) y el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento.

“Durante la gestión Castañeda se hizo un refuerzo en el río Huaycoloro que está mal hecho y hay que corregirlo. Si viene una crecida más intensa y ese refuerzo probablemente vaya a desaparecer y vaya impactar hacia la otra parte donde no hay refuerzo y se genere no solo una pérdida del dinero sino que no se contenga la fuerza de la naturaleza. Hay obras que se hicieron mal y eso ya nosotros estamos encargándonos”, señaló para RPP Noticias.

Jorge Muñoz mencionó que el tema de emergencias por desastres viene de años y por ello se tienen que enfocar también los trabajos en la prevención con los recursos que tenga la comuna, pese a que no sean suficientes.

En otro momento, la autoridad edil anunció que sostendrá reuniones con el sector Vivienda para abordar el caso de reubicación de los afectados por desastres.

“Tenemos que ofrecerles a las personas donde mudarse. En ese sentido deberíamos tener un espacio y no lo tenemos.

Conversaremos con el Ministerio de Vivienda para poder hacer esto. La gente no es que se sitúe ahí al borde de un cauce sino es porque no le quedaba otra opción”, acotó Muñoz Wells.

- Contraloría haga un trabajo acucioso -

En otro momento, Jorge Muñoz comentó que espera un “trabajo acucioso” en la auditoría general a las obras de la Municipalidad de Lima Metropolitana (MML) durante la gestión de Luis Castañeda Lossio que solicitó a la Contraloría.

“Hace unos días recibí una carta que me dice que en año 2018 que las cosas financieras están en proceso. No me gustó eso porque me pareció un poco gaseoso. Lo que quiero es que Contraloría entre, revise, chequee y vea”, dijo.

“Nos preocupaban los dos puentes en la Vía Expresa. Se pidió a la Contraloría para que hagan un análisis. Está haciendo un trabajo un poco lento ahí. Siento que en algunos no le ponen el foco como quisiéramos. He tenido muy buena atención pero las respuestas últimas no son las que quisiéramos”, agregó.