Alcalde de SJL denuncia que reciben agua no apta para consumo humano

El alcalde de San Juan de Lurigancho, Álex Gonzales Castillo, denunció que el agua que reciben las familias en las zonas afectadas por el gigantesco aniego que se produjo hace casi un mes no es apta para el consumo humano.

En declaraciones al noticiero de “Latina”, Gonzáles enfatizó que se llegó a esa conclusión luego que el municipio realizó un estudio de calidad del agua en las zonas de Los Tusílagos y Las Hebeas, afectadas por el aniego.

►San Juan de Lurigancho: Sedapal cortará el agua potable en estos sectores

►Las áreas verdes en San Juan de Lurigancho se siguen deteriorando

Al respecto, Sedapal informó a este medio que envió especialistas al lugar para tomar muestras del recurso hídrico y realizar los análisis correspondientes.

“En una casa en Las Hebeas se ha hecho un estudio de la calidad del agua y se ha descubierto que no es apta. Puedo intuir que en toda la zona de alto impacto, el agua no es apta para consumo humano”, manifestó el burgomaestre.

En ese sentido, aseguró que exigirá a Sedapal no solamente resarcir los daños causados, sino suministrar agua de calidad.

“Esta es como si fuera una zona de impacto nuclear. Hay un nivel de contaminación que estamos demostrando. Hemos analizado el agua en la urbanización Los Tusílagos y Las Hebeas, y no son aptas para el consumo humano. Los ciudadanos no pueden tomar ni bañarse con esta agua. Esta una zona de gran impacto que no ha sido remediada”, enfatizó.

Problemas en el colegio Cayetano Heredia

De otro lado, el alcalde Gonzáles lamentó la situación en la que actualmente se encuentra el colegio Cayetano Heredia, afectado por la emergencia.

“En este colegio hubo dos metros de agua con excrementos. En tres semanas necesito que los niños vengan a sus centros de estudio, pero esta zona es de alta contaminación. La escuela no tiene muebles, las paredes no están pintadas y los muros, sumidos en la humedad. No sirve la electricidad, ¿a qué clases van a venir los alumnos del Cayetano Heredia, qué pasa con la gente de Sedapal?”, puntualizó.