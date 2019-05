El Comercio ganó premio INMA por campaña #NoTePases

La Asociación Internacional de Medios de Noticias (INMA) otorgó hoy a El Comercio el premio a la Mejor Campaña de Servicio Público por #NoTePases. Este Diario compitió con medios de comunicación de 34 países del mundo.



Cada año la INMA reconoce las mejores campañas y estrategias de los medios de comunicación más acercarse a sus audiencias, así como las innovaciones en sus publicaciones. En esta edición, El Comercio quedó finalista en tres categorías: Mejor Campaña de Generación de Conciencia (Best Brand Awareness Campaign), Mejor Campaña de Servicio Público (Best Community Service Campaign) , Mejor Nuevo Producto Impreso (Best New Print Product).

La campaña #NoTePases de El Comercio, que ha resultado ganadora, se inició en abril del 2018. Tenía como objetivo mejorar la educación vial y apoyar la creación de la Autoridad Única del Transporte.

La razón era la siguiente: entre enero y abril de ese año murió una persona cada día en las pistas de Lima y más de 8 mil conductores de transporte público inhabilitados para manejar seguían en las pistas. Frente a esta realidad nacieron reportajes como "El peor chofer de Lima" y el documental "Brevete para un ciego", que participaron en esta competencia.

El Comercio ganó el premio INMA Global Media Awards por su campaña de servicio público #NoTePases.

