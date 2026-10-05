Destacan avances innovadores contra la degeneración macular.
Destacan avances innovadores contra la degeneración macular.
Por Redacción EC

Cada segundo jueves de octubre se conmemora el Día Mundial de la Visión, una iniciativa impulsada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) para sensibilizar sobre la importancia de la prevención oftalmológica. En este contexto, Oftalmosalud alerta sobre el impacto de la degeneración macular relacionada con la edad, una patología degenerativa de la retina que afectaba a 196 millones de personas en 2020 y que, debido al envejecimiento poblacional, alcanzará a 288 millones para el 2040.

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