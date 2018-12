Referéndum 2018: electores llegan a última hora a votar [FOTOS]

A las 4:00 p.m. se cerraron las puertas de los locales de votación. De acuerdo a lo establecido por la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), los miembros de mesa debieron permanecer en sus puestos y atender a los electores que lograron entrar a los centros educativos.



En Lima, decenas de personas llegaron poco antes del cierre a los colegios para cumplir con su voto en este Referéndum 2018. En algunas instituciones educativas como la Fe y Alegría N°33 y la Kunamoto, en el distrito de Mi Perú, en el Callao, se orientó a los votantes para que puedan cumplir con su deber cívico.

Cabe resaltar que, los electores que no cumplan con votar recibirán una multa escalonada de acuerdo al nivel de pobreza del distrito que figura en su Documento Nacional de Identidad (DNI), según se informa en el portal de la ONPE.



En los distritos considerados 'no pobre' se pagará S/83, en los 'pobre no extremo', S/41,50 y en los 'pobre extremo', la suma de S/20,75.



El Comercio fue testigo del cierre de puertas en algunos de los colegios donde se realizaba la jornada electoral. Asimismo, pudo constatar que varios electores se quedaron fuera de los centros educativos por llegar tarde a emitir su voto.