Inicio
·
opinion
·
columnistas

/ NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.

Solo para suscriptores

Quiero ser amiga de Jerí

“Soy un fan. Jerí se reúne con sus ministros, evalúa la crisis de seguridad ciudadana, trabaja hasta la madrugada y sale a los operativos”.

    Federico Salazar
    Por

    Periodista

    Escuchar
    ×
    estrella

    Accede a esta función exclusiva

    Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.

    00:0000:00

    Resumen

    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    "José Jerí ha estudiado todo esto. Ha revisado los antecedentes académicos, quizá hasta las notas de cada curso de cada señorita". Ilustración: Composición GEC
    "José Jerí ha estudiado todo esto. Ha revisado los antecedentes académicos, quizá hasta las notas de cada curso de cada señorita". Ilustración: Composición GEC

    Conforme a los criterios de

    Trust Project
    Tipo de trabajo:

    NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.

    Quiero ser amiga de Jerí
    Columnistas

    Quiero ser amiga de Jerí

    Una red social para chatbots
    Columnistas

    Una red social para chatbots

    No es el “cuánto”, sino el “cómo” de la inversión
    Voz Universitaria

    No es el “cuánto”, sino el “cómo” de la inversión

    El siguiente intervalo
    Voz Universitaria

    El siguiente intervalo