Quiero ser amiga de Jerí

Soy fan de José Jerí. Tiene tiempo para todo. Visita las comisarías, participa de operativos, ceremonias, instala tiendas de seguridad.

No solo eso; se da tiempo para reemplazar a la oficina de Recursos Humanos de Palacio. También contrata mujeres para que trabajen en el despacho.

Entrevista a las candidatas, evalúa sus currículos y dicta resoluciones de contratación. Encima, trabaja con ellas.

En Palacio han entrado a trabajar 14 mujeres jóvenes. Algunas de ellas eran seguidas antes por el mandatario en sus cuentas de Instagram, según reveló el portal Lapistaclave.com.

Beto Ortiz ha agregado una perla. Siguen las contrataciones en el despacho congresal del ahora mandatario.

Soy un fan. Jerí se reúne con sus ministros, evalúa la crisis de seguridad ciudadana, trabaja hasta la madrugada y sale a los operativos. Entrevista y contrata, además, a señoritas para dos despachos, por lo menos.

Esta capacidad tentacular de trabajo incluye visitas prolongadas. Algunas de estas jóvenes entraron a Palacio un día y salieron recién el otro. ¡Cómo las hace trabajar!

Fueron contratadas a través de la modalidad FAG (Fondo de Apoyo Gerencial). Es un mecanismo de contratación para personal altamente capacitado y académicamente preparado.

José Jerí ha estudiado todo esto. Ha revisado los antecedentes académicos, quizá hasta las notas de cada curso de cada señorita.

Es admirable. El jefe del Estado también se da tiempo para atraer inversiones. Se reúne con empresarios chinos cuestionados. Se pone capucha para la lluvia y lentes oscuros en locales clausurados. Claro, por la lluvia y el sol al mismo tiempo.

En el Congreso se promueve una moción de vacancia contra el presidente. ¿Por qué? ¿Acaso ha usado dinero público para contratar a sus amistades de Instagram?

Cuando juró como presidente, Jerí dijo: “Cumpliré y haré cumplir las leyes de nuestro país”. ¿Acaso ha sido desleal al juramento constitucional?

Los congresistas se la juegan. Hasta ahora, Fuerza Popular y Keiko Fujimori lo apoyan. Alianza para el Progreso y César Acuña también. Sin ellos, no hay vacancia.

Quien se beneficia con la situación es Rafael López Aliaga. Es el único candidato que ha pedido la renuncia del presidente. Lo hizo con respecto al Caso ‘Chifagate’. Supongo que insistirá a raíz del caso de estas escandalosas contrataciones en Palacio.

¿Por qué Keiko Fujimori y César Acuña le darían ese empujón a López Aliaga? Es que deben ser, como yo, fans de Jerí, ese pulpo de trabajo.