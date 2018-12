Corredor Verde: incremento pasajes causó gran malestar en usuarios| FOTOS

Desde este jueves, la tarifa general del Servicio 508, conocido también como Corredor Verde, fue incrementada de S/1 a S/1.20, mientras que el medio pasaje pasó de S/0.50 a S/0.60. La medida fue anunciada ayer a través de las redes sociales de Pro Transporte.



Ante el reajuste, algunos usuarios expresaron su malestar y sorpresa. Ellos señalaron a El Comercio que no recibieron volantes o avisos verbales por parte de los orientadores de la Municipalidad de Lima sobre este cambio.

“Yo estoy de acuerdo con el funcionamiento del Corredor Verde, pero no me parece justo que no nos avisen con anticipación. Uno viene y se da con la sorpresa de que la tarifa ha incrementado”, dijo una usuaria que utiliza todos los días el Servicio 508 desde la Estación Grau, hasta el paradero Tingo María.

En la Estación Grau, varios pasajeros optaron por no tomar los buses y reclamar a los orientadores. Por su parte, los inspectores de Pro Transporte exhortaron a los usuarios a mantener la calma y cumplir con el pago del pasaje completo.

(Video: El Comercio)

“Algunos dicen que solo son 20 céntimos, eso no importa, igual afecta nuestra economía. Por ejemplo, yo voy cinco cuadras y tengo que pagar la tarifa completa. Eso no es justo”, señaló un usuario.

-El recorrido-

El Corredor Verde opera desde setiembre de este año. Desde el Cercado de Lima, la ruta inicia en la Av. Grau, a la altura de la Estación Grau del Metro de Lima, hasta la Av. Insurgentes en San Miguel.

En total tiene un recorrido de 22.73 kilómetros y 46 paraderos en ambos sentidos. El Servicio 508 funciona de lunes a domingo desde las 5:00 a.m. hasta las 11: 00 p.m.