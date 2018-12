Globos de Oro 2019: "Roma" de Alfonso Cuarón entre los nominados a Mejor guion

Este jueves se presentaron los nominados a Mejor guion para los Globos de Oro 2019, que se entregarán este 6 de enero.

Entre los nominados se encuentran:

-Alfonso Cuarón ("Roma")

-Deborah Davis y Tony McNamara ("The Favourite")

-Barry Jenkins ("If Beale Street Could Talk")

-Adam McKay ("Vice")

-Peter Farrelly, Nick Vallelonga y Brian Currie ("Green Book")

La Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood (HFPA) es la que desveló las candidaturas a la 76 edición de los Globos de Oro, la cita que reconoce lo mejor del año en cine y televisión y que sirve como pistoletazo de salida a la temporada de premios en Hollywood.

Además, da inicio a la temporada de premiaciones en todo el mundo, y sirve como termómetro de cara a los Oscar 2019.