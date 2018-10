El estudio Universal Pictures llevará al cine la historia de amor entre John Lennon y Yoko Ono en una película que dirigirá Jean-Marc Vallée ("Big Little Lies"), informó el blog especializado Deadline.

La compañía ha adquirido el libreto escrito por Anthony McCarten, uno de los coguionistas de "Bohemian Rhapsody", una cinta sobre Freddy Mercury, el legendario vocalista de Queen, que llegará próximamente a los cines estadounidenses.

McCarten es conocido por otras obras biográficas como "Darkest Hour" (con la que Gary Oldman ganó el Oscar por su papel del ex primer ministro británico Winston Churchill) o "The Theory of Everything" (donde Eddie Redmayne se hizo con la estatuilla por encarnar al científico Stephen Hawking).

Los productores de la cinta explicaron al portal que la película no tocará el asesinato del ex miembro de The Beatles y que tratará de ser "una celebración" de las vidas y la relación de la pareja.

Además, aunque aún no se han cerrado los acuerdos pertinentes, se espera que el filme utilice la música creada por el propio John Lennon.

"Tendremos a Yoko (Ono) produciendo con nosotros así que tendremos acceso al material y a todas las canciones", dijo Michael De Luca, uno de los productores de la obra.

El rodaje podría comenzar a finales del año que viene.