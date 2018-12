Oscar 2019: película peruana "Wiñaypacha" quedó fuera de la preselección

La cinta peruana "Wiñaypacha", del director puneño Óscar Catacora, quedó fuera de la preselección a los premios Oscar 2019, en la categoría Mejor película en lengua extranjera.

La película rodada íntegramente en idioma aymara y que cuenta la historia de dos ancianos que mantienen sus costumbres religiosas luego de la partida de su único hijo, fue elegida por el Ministerio de Cultura para representarnos tanto en los Oscar como en los premios Goya.

De otro lado, "Roma" del cineasta mexicano Alfonso Cuarón, y la colombiana "Pájaros de Verano", de Cristina Gallego y Ciro Guerra, son las dos cintas latinoamericanas que siguen en carrera.

Otros filmes que están en la contienda por el Oscar son: "Cold War", de Polonia; "Capernaum", del Líbano; "Shoplifters", de Japón; "The Guilty", de Dinamarca; "Never Look Away", de Alemania; "Ayka", de Kazajistán, y "Burning", de Corea del Sur.

Las nominaciones (de las 5 películas finalistas) para la 91ra edición de los Premios de la Academia serán anunciadas el 22 de enero.