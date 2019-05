"Star Wars": Disney anuncia que la saga  tendrá tres nuevas películas

Disney anunció este martes que tres nuevas películas de "Star Wars" se estrenarán, una cada dos años, a partir de 2022 y se alternarán con cuatro nuevas producciones de "Avatar".

"Con 'Star Wars: Episodio IX' poniendo fin a la saga original de los Skywalker, tres nuevas películas aún sin título serán lanzadas en el fin de semana previo de navidad cada dos años comenzando en 2022", indicó el poderoso estudio en un comunicado.

Entre los proyectos de "Star Wars" en desarrollo figuran una nueva trilogía a las órdenes de Rian Johnson, el director de "Star Wars: Episode VIII - The Last Jedi" (2017), así como otras tres películas sobre este mismo universo de ciencia-ficción a cargo de David Benioff y D.B. Weiss, que son los creadores de la exitosa serie "Game of Thrones".



Disney también anunció que se aplazó el estreno de "Avatar 2" para el 17 de diciembre del 2021. Como se recuerda, "Avatar" es la película más taquillera de la historia con US$ 2,788 billones.

Igual que con "Star Wars", Disney intentará aprovechar con "Avatar" las vacaciones de Navidad de manera que en 2023 estrenará "Avatar 3"; en 2025 lanzará "Avatar 4"; y en 2027 presentará "Avatar 5".

"Star Wars" nació de la mente de George Lucas inspirado por las historietas y el cine japonés. "A New Hope", primera cinta de la saga, se estrenó en mayo de 1977 en medio de gran expectativa por parte del público.

"Star Wars: A New Hope" se convirtió en un fenómeno de masas desde el primer día de su estreno. "La guerra de la galaxias" sirvió para abrir paso a cintas como "Alien" y su posterior saga.



Al margen de "Star Wars" y "Avatar", Disney detalló hoy que en diciembre de 2020 se estrenarán tanto la nueva "West Side Story" del cineasta Steven Spielberg, como la cinta "Cruella", con Emma Stone como la villana de "101 Dalmatians".

Ademas, "The New Mutans", una película de la saga "X-Men" con Maisie Williams y Anya Taylor-Joy, que se ha retrasado en numerosas ocasiones, figura ahora para estrenarse en abril de 2020

(Con información de AFP/ EFE)