BTS: el emotivo discurso de agradecimiento de J-Hope en los MAMA 2018 | VIDEO

BTS arrasó en los Mnet Asian Music Awards (MAMA) este año. El grupo de K-pop se hizo presente en las dos últimas galas de la ceremonia más importante de la industria musical de Corea del Sur.

Tras sorprender a sus fans con sus poderosas presentaciones en vivo de sus temas "Idol" y "Airplane pt.2", los chicos de BTS recibieron los premios de Artista del Año, Álbum del Año, Mejor Video Musical, Mejor Estilo Asiático y el ​Mwave Elección Global.

Fue en la entrega del premio final que J-Hope no pudo contener la emoción y se quebró en pleno discurso de agradecimiento. El integrante de BTS no podía creer que el grupo ganó como Artista del Año.

BTS asistió a las dos últimas galas de los MAMA 2018. (Fuente: YouTube).

J-Hope agradeció a sus fans diciendo: "Antes de que subiéramos, me preocupé mucho. Siempre queremos mostrarles nuestros mejores aspectos y no cometer errores en el escenario. Entonces, cada vez que subimos al escenario, aprieto mi corazón y me preparo".

"Creo que habría llorado si hubiera recibido este premio, e incluso si no lo hubiera hecho; debido a que pasamos por mucho y recibimos mucho amor. Realmente queríamos retribuirles por todo eso. Muchas gracias, y para nuestros miembros aquí en este momento, quiero decir muchas gracias", finalizó conmovido.