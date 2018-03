Musa del 'pin-up', dulce muñeca del pop (la cantante tiene su propia Barbie), ícono del empoderamiento femenino, practicante de la rebeldía y reina de la fastuosidad en vivo que dialoga con un público que nació con las redes sociales: más de una versión de Katy Perry ha sido encarnada por Katheryn Elizabeth Hudson (ese es su nombre de nacimiento).

La Katy Perry que se presentará este miércoles en el Jockey Club del Perú tiene 33 años y atravesó un 2017 que fue un punto de quiebre. La estadounidense afirma que su curiosidad la ha llevado a ser la persona que es. Esa actitud se tradujo en una válvula de escape cuando era niña. Hija de dos pastores evangélicos, la cantautora fue criada de una manera particular. Katy comentó a la revista "Vogue" que sus padres la educaron en "una burbuja más allá de la burbuja" con tal de mantenerla lejos del mundo moderno y que le prohibieron interactuar con personas gays. Pero la curiosidad la ayudó a moverse. Ella preguntaba sobre cualquier cosa que no sabía.

Katy Perry vivió el año pasado un período de ruptura. Estaba cansada de algo. Y resultó que –aquí hay pocas sorpresas– estaba cansada de ella misma y de las presiones (hay que darle el beneficio de la duda). Antes de confesarlo, metió varias cámaras en su casa y transmitió en vivo su rutina doméstica a través de su canal en You Tube. Luego, se sometió a una entrevista con el psicólogo Siri Singh. Entonces se quebró. Ella le dijo al especialista: "Tenía tantas ganas de ser Katheryn Hudson. A veces ya no quiero verme como Katy Perry. Esa es la razón por la que me corté el pelo. Quiero ser realmente yo [...] Katy Perry es tan glamorosa. Es rica, tiene lujos, es exitosa. En cambio, Katheryn Hudson no tenía dinero e influencia. No tenía nada [...] Quiero que la gente vea que soy como ellos".

Su último disco, "Witness" (2017), está impregnado de esa aura: el de pasar a otra etapa. Que cada uno juzgue si lo ha logrado. Pero si el panorama fuera de desconcierto, suele pasar lo siguiente: la redención por medio de una presentación en vivo y en directo. Que es lo que podría pasar mañana.

PALABRA DE UNA MUSA

​ Antes de su concierto en el Jockey Club, Katy Perry se animó a contestar varias preguntas de El Comercio, aunque evitó pronunciarse sobre Donald Trump o movimientos feministas como #MeToo.

¿Cuál es la esencia de "Witness" ("Testigo")? ¿Somos testigos de qué? Perry responde: "Este álbum y mi corte de cabello fueron una gran liberación para mí. La esencia del disco es sobre la verdad, y esta ocurre a través de muchas maneras y estilos. También se trata de que cada uno diga su verdad. ¡Todos somos testigos! Estamos ahí para vernos, escucharnos y apoyarnos el uno al otro. Todos estamos conectados".

Y dado que se cortó el pelo para liberarse de las apariencias, se le alcanza esta consulta: ¿Cómo se detecta la verdad y la mentira? La cantante comenta: "Lo más importante es que debes mantenerte fiel a ti mismo. Las personas cambian, las tendencias cambian, pero al final del día, solo tú y Dios deben responder [por lo que se hizo]. También es importante rodearse de personas que creen en uno y que no tienen miedo de decirte que no".

Katy Perry también afirma que su propuesta es una expresión espiritual. Ella detalla: "La mejor manera de explorarla es escribiendo música como siempre lo he hecho: desde el corazón y mis propias experiencias. Creo que es una forma muy mística de conectar tu vida con la de los oyentes. La marca de un buen compositor es permitir que las personas se relacionen con tu historia de una manera relevante. He sido muy afortunada de conectar de ese modo con mis canciones, ya sea sobre el empoderamiento, el amor o tan solo sobre una fiesta que está realmente buena".

Y acerca de lo que ofrecerá mañana, ella apunta: "La última vez que estuve en Lima fue con el Prismatic World Tour, hace tres años. Ahora diría que la mayor diferencia es que el espectáculo es un poco más maduro. Aún es muy divertido, pero definitivamente es más maduro y arquitectónico, ha crecido, y eso es perfecto porque creo que mis seguidores han crecido conmigo en estos años".