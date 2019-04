YouTube: BLACKPINK estrena nuevo videoclip "Kill This Love" | VIDEO

BLACKPINK está de regreso. El aclamado grupo femenino de K-pop estrenó este viernes "Kill This Love", el nuevo videoclip del single principal que encabeza su segundo mini álbum.

Jisoo, Jennie, Lisa y Rosé vuelven con "Kill This Love" después de casi un año desde su último disco "Square Up" en junio del 2018. Este nuevo álbum contiene cinco canciones ("Kill This Love", "Don’t Know What To Do", "Kick It", "Hope Not" y la versión remix de su éxito "DDU-DU DDU-DU").

► Mira aquí el videoclip de "Kill This Love":

BLACKPINK - "Kill This Love". (Fuente: YouTube).

BLACKPINK había revelado desde hace semanas fotografías promocionales de cada integrante; además de videos teaser que mostraban la nueva imagen del grupo de K-pop.

El video de "Kill This Love" ya se convirtió en el primero de un grupo femenino del género en superar los 50 millones de reproducciones en menos de 15 horas desde su lanzamiento, rompiendo un récord histórico en la industria musical asiática.