BLACKPINK: "Ddu-Du Ddu-Du"es el video de K-Pop más visto en YouTube | VIDEO

"Ddu-Du Ddu-Du", el sencillo musical de BLACKPINK, ha vuelto a ganar protagonismo al alcanzar más de 620 millones de visitas en YouTube, y de esta manera lograr que su videoclip sea el más visto de un grupo coreano.

Tras su lanzamiento en junio de 2018, el video de BLACKPINK "Ddu-Du Ddu-Du", acumuló 36.2 millones de visitas en YouTube en su primer día de lanzamiento, logrando ser el mejor debut de un grupo coreano, según informó "Forbes".

Con el número de reproducciones además se colocó como el segundo mejor estreno en las primeras 24 horas a nivel general detrás de la canción de Taylor Swift "Look What You Made Me Do".

Cabe recordar que los puestos han cambiado, luego de que BTS estrenara el videoclip de "Idol", el cual logró 45 millones de visitas y se haya posicionado como el mejor debut a nivel global.

La canción "Ddu-Du Ddu-Du" de BLACKPINK se lanzó el 15 de junio de 2018 y es el primer single del EP "Square Up".