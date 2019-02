Letra de "Back in the City", de Alejandro Sanz y Nicky Jam: video e historia de la canción

Hace poco más de una semana, los artistas internacionales Alejandro Sanz y Nicky Jam sorprendieron al mundo con el lanzamiento de su colaboración. El tema musical lleva como título 'Back in the City', que corresponde al segundo single del español como anticipo de "#ElDisco", su nuevo y esperado álbum que se publicará este 2019. La canción conecta con todas las personas que un día tuvieron que abandonar la tierra que los vio nacer y que, inevitablemente, desean volver.

Los artistas han estrenado tanto la canción como el videoclip y la recepción está siendo más que positiva. El clip, que ya está subido en Youtube, es un espectáculo de luces, colores y mucho baile con el encanto de la noche como telón de fondo. El tema en la plataforma de video cuenta con más de 6 millones de visualizaciones a diez días de su estreno.

En España, muchos medios especializados, coinciden en que “Back in the city” es una canción que invita a bailar de forma seductora y sensual. “Sin ser una pieza excesivamente rítmica, el compás de la música hace que el cuerpo por completo se acaba moviendo de forma inevitable”, señala en su portal La Vanguardia.

La voz de Nicky Jam se une con la de Sanz creando una fusión de sonidos que nos aproximan al pop, los ecos urbanos, el flamenco y la salsa. Asimismo, el single ha recibido la 'bendición' de Celia Cruz, al incluir un sampleado de su éxito “Por si acaso no regreso".

Sanz define "Back in the city" como un tema que difunde un mensaje universal. "No hay nada tan poderoso como volver al barrio que te vio crecer".

LETRA DE BACK IN THE CITY

Oye, Alejandro

Dime, Nicky

No hay nada más lindo que regresar a la casita, ¿ah?



De nuevo en casa

Loco por llegar a casa

Muy feliz en mi casa

Yo estuve esperando

A que tú volvieras

Ya llegas a la casa, hermano mío

La puerta siempre la encuentras abiertas

Sé que cuesta, sé que quieres



Cuando yo llegue, ella me deja puesta la mesa

Y me arropas un poquito

Y me dejas las babuchas debajo del hocico

I'm back in the city



I'm back in the city (back, I'm back in the city)

Y veo a mi gente, I'm back in the city (back, I'm back in the city)

I'm back in the city (back, I'm back in the city)

No quiero lamento, I'm back in the city (back, I'm back in the city)



Yo viajo por el mundo entero (por el mundo)

Cantando mis canciones tiempo

Pero cuando vuelvo a mi ciudad

Con mi gente yo muero, muero (yo muero)

Es que te cuenta qué tú quieres



Cuando yo llegue, ella me deja puesta la mesa

Y me arropas un poquito

Y me dejas las babuchas debajo del hocico

I'm back in the city



I'm back in the city (back, I'm back in the city)

A ver a mi gente, I'm back in the city (back, I'm back in the city)

I'm back in the city (back, I'm back in the city)

No quiero lamento, I'm back in the city (back, I'm back in the city)



Back in the city donde yo me vi crecer, ey

Donde rumbeaba como un loco everyday, ey

Y nunca faltan las mujeres, eso es por ley, ey

Me tiran besos cuando pasan por mi way



Y la comida de mamá

Eso nunca me puede faltar

Siempre que ando viajando

Eso es lo más que puedo extrañar

Buscando a todos mis amigos

Porque juntos la vamos a montar

Cuando yo estoy aquí, no falta na'

Back in the city



(Si acaso no regreso)

Mira, Alejandro

Si ya llegamos a casa (si acaso no regreso)

(Si acaso no regreso)

Pero que sí, que sí

Que sí va a regresar (si acaso no regreso)



(Back, I'm back in the city)

Eso es un ratito, no más, pero

Nada como estar en casa

(Y si no vuelvo a mi tierra, me muero de dolor)

Y como el barrio y como mi gente

No hay nada



Yo estoy seguro que vas a volver (back, I'm back in the city)

Porque la tierra te quiere de vuelta (back, I'm back in the city)

(A esa tierra, yo la adoro con todo el corazón)

Esa tierra desvela con toda la razón



Cuando yo estoy aquí, no falta nada

I'm back in the city

(I'm back, I'm back in the city)

Tengo la esperanza

(I'm back, I'm back in the city)

Cuando yo estoy aquí, no falta nada

Back in the city



Alejandro Sanz y Nicky Jam (Foto: Instagram/Alejandro Sanz) Alejandro Sanz y Nicky Jam (Foto: Instagram/Alejandro Sanz)

VIDEOCLIP DE BACK IN THE CITY

La canción fue grabada en Miami y producida por Alejandro Sanz, en colaboración con Julio Reyes Copello, con quien ya había trabajado en su disco "La música no se toca" (2012), y con Alfonso Pérez, músico fijo en las giras del artista desde hace más de 20 años.

El videoclip nos muestra al español sentado en su casa, en una reunión familiar, aunque luego abandona la vivienda para sumergirse en la noche, momento en que la ciudad está más viva. Allí se encuentra con Nicky Jam, quien le da la réplica en este tema que promete ser un éxito.

Hey Alejandro

Tell me Nicky

There's nothing much richer than come to the little house



Back home

Crazy to get home

Very happy in my home



I was waiting

That you came back

You're at home, my brother

You find the door always open



I know that it costs, I know that you want

When I arrived, you already leave me setting the table

And you push me a little

And you leave me the slippers under leisure

Back in the city



Back in the city

And I see my people back in the city

I'm back in the city

I don't want regret, back in the city



I go down through the whole world (through the whole world)

Singing my songs time

But when I go back to my city

With my people I die, died



I know that it costs, I know that you want

When I arrived, you already leave me setting the table

And you push me a little

And you leave me the slippers under leisure

Back in the city

Back in the city

To see my people back in the city



Back Back in the city

I don't want regret, back in the city



Back in the city

Where I saw myself grow

Where I rumbled like crazy man everyday hey

And there is never a lack of women, that's by law

They throw me kisses when they pass by my way



And mom's food, I can never miss that

Whenever I'm traveling, that's the most I can miss

Looking for all my friends because together we are going to ride



When I am here, nothing is missing

Back in the city



Look Alejandro, we're already at home

But yes, yes he will return



Back back in the city

That's a little bit, no more

But nothing like being at home



And there is nothing, like the neighborhood and like my people



I am sure that you will come back

Because the land wants you back

That land waits for you with all reason



When I am here, nothing is missing

Back in the city



BACK IN THE CITY EN LOS PREMIOS LO NUESTRO

El cantante español Alejandro Sanz presentará durante la gala de los Premios Lo Nuestro por primera vez sobre un escenario su último sencillo “Back In The City”, que lanzó el pasado 8 de febrero y en el que cuenta con la colaboración de Nicky Jam.

El artista español con mayor número de Premios Grammy (20 latinos y 3 anglosajones) y con más de 25 millones de discos vendidos a lo largo de su carrera musical, protagonizará uno de los momentos más estelares de la 31 edición de estos galardones.