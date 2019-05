Teniente Cooper, el sonido del rock retro-moderno presenta "Envuelta en redes"

Fuertemente influenciada por el rock inglés de los años 60, la banda peruana Teniente Cooper ha venido atrayendo al público nacional con temas como "Sé que vendrás" y "La más bella del barrio". Hoy, los portavoces del rock retro-moderno inician un nuevo capítulo musical con "Envuelta en redes"; el reciente single con el que buscan modernizar su sonido. El Comercio conversó con Walter Montoya, su vocalista, acerca del rock nacional, la movida independiente y las proyecciones de la banda.

Compuesta desde hace dos años, "Envuelta en redes" es el inicio de una nueva etapa para Teniente Cooper. Este tema no solo representa un cambio en la estructura de la banda (ingresó un nuevo guitarrista), sino también una renovación de su estilo musical. Los sonidos armónicos que predominaban las melodías vocales ahora se complementan por ritmos más dinámicos y arreglos de guitarra al estilo 'garage'. Tal y como menciona Walter, "el grupo quería tomar una dirección un poco más guitarrera, un poco más upbeat; pero sin perder la esencia".

EL TRIBUTO ES EL PRIMER PASO

En el rock nacional, es usual encontrar agrupaciones que recurren al tributo para incorporarse al mercado musical. Imitar a su artista favorito no está mal visto; por el contrario, es bien recibido por quienes admiran a la banda original de los tributos. La crítica comienza cuando esta etapa se convierte en una constante. Para Walter Montoya, el tributo es un primer paso. Confiesa que Teniente Cooper inició tocando covers de Arctic Monkeys y, así, lograron grabar en Argentina con Matías Cella (Jorge Drexler, Kevin Johansen). "Toda esa experiencia no pudo haber sido lograda si es que nosotros no nos prestábamos a ese tipo de shows, al de los covers", admite.



Sin embargo, reconoce que "si hay un momento para hacer música propia, es ahora. Noto más difusión entre la zona independiente. No solo hay oportunidades de abrir shows de producciones muy grandes, sino también hay bastante ayuda entre músicos (...). Hay varios grupos que se han juntado netamente para difundir música independiente".

► Mira el videoclip de "Envuelta en redes":

Teniente Cooper tiene menos de dos años de formación, pero eso no ha sido impedimento para hacerse un lugar rápidamente en el movimiento del rock independiente. Siguiendo la escuela del rock clásico, la banda nacional tuvo la oportunidad de telonear a The Kooks y The Drums en el 2018, y alcanzar mayor reconocimiento local.

Si bien Teniente Cooper se mueve en el rubro independiente, el vocalista de la banda no descarta llegar a un mercado más comercial. "No nos desagrada la idea de ser más comerciales o pop, porque significa que la banda tenga mucha más difusión; no solo en la escena independiente, sino en más escenas. No nos disgusta que nos puedan catalogar como un poco más 'mainstreaming'", finaliza.