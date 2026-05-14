Después de dos semanas, el Ani-May 2026 continúa. La celebración mundial anual organizada por Crunchyroll que transforma todo el mes de mayo en el festival global del anime tiene más sorpresas para los fans en la tercera semana. Una de las más importantes es que las watch parties en YouTube y Twitch incluyen nuevos títulos. Luego de algunos episodios de series de acción y deportivas, es el turno de centrarse en la fantasía y el subgénero isekai. Entonces, ¿cuáles son los animes destacados que podrás ver sin suscripción premium a Crunchyroll?

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El Ani-May 2026, evento que conecta la transmisión en streaming, los videojuegos, la música y las tiendas físicas con la comunidad de fanáticos de la cultura pop japonesa, empezó con la llegada de “Chainsaw Man – La Película: Arco de Reze” a streaming, el estreno de “That Time I Got Reincarnated as a Slime: Tears of the Azure Sea” en los cines de Estados Unidos y el lanzamiento del episodio adicional de “My Hero Academia”.

“Sentenced to Be a Hero”, “Black Clover”, “Solo Leveling”, “Wistoria: Wand and Sword”, “Hell’s Paradise” y “Jujutsu Kaisen” fueron los animes seleccionados para la primera semana, mientras que en la segunda semana fue el turno de episodios de “Blue Lock”, “Haikyu!!”, “Aoashi”, “Ace of the Diamond” y “Yowamushi Pedal”.

Subaru Natsuki es el gran protagonista del anime "Re: Zero". Él es un chico que descubre su capacidad para regresar de la muerte (Foto: White Fox)

LOS ANIMES QUE PODRÁS VER GRATIS DEL 16 AL 23 DE MAYO POR EL ANI-MAY 2026

La tercera semana del Ani-May 2026 está dedicada a los animes de fantasía y isekai. “Re:ZERO -Starting Life in Another World-” lidera la lista, así que podrás ver algunos episodios completamente gratis.

No debes olvidar que, esta es la programación completa:

Semana 1 (Acción): 2 de mayo.

Semana 2 (Sports): 9 de mayo.

Semana 3 (Fantasía/Isekai): 16 de mayo.

Semana 4 (Shojo): 23 de mayo.

Joyas del catálogo: 30 de mayo.

Respecto a los animes que podrás ver la tercera semana del evento además de “Re: Zero”, esta es la lista completa:

Isekai Office Worker: The Other World’s Books Depend on the Bean Counter

Re:ZERO -Starting Life in Another World-

Ascendance of a Bookworm

Saga of Tanya the Evil

ZENSHU

“Isekai Office Worker: The Other World’s Books Depend on the Bean Counter” es un anime BL (Boys’ Love) de fantasía y romance que se estrenó en enero de 2026 y narra la historia de Seiichirou Kondou, un oficinista adicto al trabajo transportado a un mundo mágico donde aplica sus habilidades contables en la tesorería real.

Este anime, que está disponible en Crunchyroll y se basa en la serie de novelas ligeras japonesas escritas por Yatsuki Wakatsu e ilustradas por Kikka Ohashi, mezcla la vida laboral con el género isekai y romance.

“Re:ZERO -Starting Life in Another World-” es una de las franquicias de fantasía oscura e isekai más influyentes del anime. La historia creada por Tappei Nagatsuki sigue a Subaru Natsuki, un joven ordinario que es transportado repentinamente a un mundo de fantasía medieval llamado Lugunica. Pero Subaru no recibe poderes mágicos destructivos ni habilidades físicas sobrehumanas, su única facultad es el Return by Death, una maldición que le permite rebobinar el tiempo hasta un “punto de guardado”.

Mientras que, “ZENSHU” es un anime original de 2025 producido por MAPPA que sigue a Natsuko Hirose, una talentosa directora y animadora perfeccionista con un bloqueo creativo en medio de la dirección de su primer romance. Luego de morir, se transporta al mundo de su película favorita de la infancia.

En el anime "Zenshu", Natsuko utiliza su habilidad para dibujar para cambiar los eventos del mundo al que es transportada (Foto: MAPPA)

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