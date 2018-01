Ecuador: Atentado con coche bomba deja 28 heridos

Por "primera vez" la mafia del narcotráfico atacó con un coche bomba a la policía de Ecuador en la frontera con Colombia: un cuartel quedó semidestruido y unas 28 personas resultaron con heridas leves, según informó este sábado el gobierno.

"Es un acto terrorista ligado a bandas de narcotraficantes que han sido golpeadas por las fuerzas de seguridad del Estado ecuatoriano", señaló el presidente Lenín Moreno en su cuenta de Twitter.

Es un acto terrorista ligado a bandas de narcotraficantes que han sido golpeadas por las fuerzas de seguridad del Estado ecuatoriano. No vamos a permitir que nos amedrenten. Estamos tomando las medidas necesarias. Los mantendremos informados. 3/3 — Lenín Moreno (@Lenin) 27 de enero de 2018

El atentado se produjo hacia las 01:30 a.m. del sábado (misma hora en Perú) y destruyó el 95% del puesto de policía de San Lorenzo, en la provincia de Esmeraldas (norte y fronteriza con Colombia).



En una rueda de prensa, el ministro ecuatoriano del Interior, César Navas, indicó que los 28 heridos leves han sido dados de alta.



Unas 37 viviendas resultaron afectadas, según un balance actualizado del ministerio del Interior.



Además subrayó que no se registraron víctimas fatales por la explosión y adelantó que cuentan con el apoyo de las autoridades de Colombia para avanzar en las investigaciones para tener información que permita "determinar a los causantes, a los presuntos autores de este acto de terror que se ha cometido en el cantón San Lorenzo".



--- Estado de excepción ---

Moreno expresó su rechazo por "este acto terrorista que ocurre por primera vez en Ecuador" y ordenó reforzar la vigilancia policial y militar en la zona.



El mandatario decretó igualmente el estado de excepción en los poblados de Eloy Alfaro y San Lorenzo, donde habitan unas 56.000 personas, "a fin de fortalecer la seguridad de los ciudadanos y de la frontera".

He decretado el Estado de Excepción en San Lorenzo y Eloy Alfaro a fin de fortalecer la seguridad de los ciudadanos y de la frontera, así como la atención de los ministerios de @Salud_Ec @InclusionEc @Riesgos_Ec y @ViviendaEc para una solución integral a los afectados. — Lenín Moreno (@Lenin) 27 de enero de 2018

El estado de excepción le permite al presidente, según la Constitución, disponer el empleo de fuerzas armadas y policía, ordenar el cierre o la habilitación de pasos fronterizos, o establecer como zona de seguridad todo o parte del territorio nacional.

Ecuador es considerado un país de tránsito de la cocaína que se produce en Colombia y se vende en Europa y Estados Unidos. Sin cultivos importantes de droga, las autoridades luchan contra bandas que almacenan el narcótico.

--- ¿Desquite? ---



El miércoles pasado, la policía y la Armada dieron un golpe al narcotráfico al incautar cerca de una tonelada de droga en la provincia de Esmeraldas.



Las autoridades interceptaron una embarcación que llevaba 970 kilos de cocaína y detuvieron a cuatro personas, tres ecuatorianos y un mexicano.



El ataque de este sábado dejó apenas el esqueleto del cuartel de tres plantas. En la parte baja había autos con la carrocería dañada.



La explosión se produjo en la parte trasera del puesto de mando, donde funcionaban el comedor y los dormitorios de los policías.

"Aproximadamente a la 01:30 a.m. se recibe la alerta y se escucha la explosión de un artefacto", declaró a la radio pública ecuatoriana el coronel William Martínez, jefe del destacamento de San Lorenzo.



El uniformado agregó que tras las inspecciones realizadas por el equipo de criminalística "se puede determinar que es un coche bomba. Tal vehículo fue abandonado con explosivos y (quedó) prácticamente destrozado".



Las autoridades no han determinado aún el tipo y la cantidad de explosivo utilizado.



El fiscal general, Carlos Baca, aseguró en un comunicado que asumirá "personalmente" la investigación del caso. "Investigaremos con toda la fuerza del Estado y con mano firme estos actos criminales", indicó.



El inusual ataque coincide con la última semana de campaña para la consulta popular del 4 de febrero convocada por Moreno, y que atizó el enfrentamiento dentro del partido en el poder.



Los ecuatorianos decidirán si suprimen la reelección indefinida aprobada por el ex mandatario Rafael Correa, convertido en el mayor opositor de Moreno, con lo que impedirían su eventual regreso al poder en 2021.



Tras el atentado, el ministro del interior, César Navas, advirtió que las autoridades seguirán "combatiendo la delincuencia organizada". "No permitiremos que ella afecte la convivencia social pacífica en nuestro país", dijo.



