El productor cinematográfico Harvey Weinstein se entregó el viernes a las autoridades estadounidenses tras ser denunciado de de violación y abuso sexual, y fue trasladado esposado a un tribunal, meses después de caer en desgracia desde su sitial de poder en Hollywood tras las acusaciones de decenas de mujeres de conducta indebida.

Weinstein llegó el viernes hasta la estación de policía de Nueva York casi 8 meses después de las primeras acusaciones en su contra y quedó en libertad tras pagar una fianza de un millón de dólares. El magnate entregó su pasaporte y acordó usar un dispositivo de monitorización que rastrea su ubicación.



- Weinstein, un hombre poderoso -



El productor cinematográfico de 66 años, Harvey Weinstein hasta hace unos meses era considerado una de las personas más poderosas de Hollywood. Junto a su hermano Bob fundó las productoras Miramax y The Weinstein Company con las que obtuvo 80 premios Óscar y más de 300 nominaciones.

Entre sus películas más aclamadas por la crítica se encuentran "El Aviador", "Chicago", "Pandillas de Nueva York", "La vida es bella", "Tiempos violentos", "El discurso del rey" y "La dama de hierro", entre otras.

Después de que estallara el escándalo, Weinstein fue expulsado de la Academia del cine de Estados Unidos y Gran Bretaña, así como del sindicato de productores, y su compañía, The Weinstein Company (TWC), quedó en la bancarrota y busca desesperadamente un comprador.

Este escándalo no solo acabó con su carrera sino con su matrimonio con la diseñadora de modas Georgina Chapman, con quien tuvo dos de sus cinco hijos.



Harvey Weinstein junto a su ex esposa Georgina Chapman. (Foto: AP)

- El destape -



Las acusaciones, publicadas primero por el diario New York Times y la revista New Yorker el año pasado, destaparon el supuesto acoso y abuso sexual de Harvey Weinstein hacia varias actrices de Hollywood.

La investigación de ambos medios -recompensados con el premio Pulitzer- reveló que Weinstein utilizó su poder para obligar a jóvenes actrices, o a aspirantes a serlo, para realizar sus fantasías sexuales, algunas veces haciéndose ayudar por sus empleados y comprando el silencio de sus víctimas con acuerdos de confidencialidad.

Estas denuncias dieron origen al movimiento #MeToo, en que cientos de mujeres han contado públicamente conductas inapropiadas de hombres poderosos en el mundo empresarial, político y del entretenimiento.



- Las acusaciones -



Más de 70 mujeres han acusado al cofundador del estudio de cine Miramax y de Weinstein Co de conducta sexual inapropiada, incluyendo violaciones, y algunos casos se remontan a hechos que habrían sucedido hace décadas.



El productor ha negado haber tenido alguna vez sexo sin consentimiento y su abogado Benjamin Brafman dijo que planeaba declararse no culpable.



Harvey Weinstein enfrenta dos cargos de violación y otro por ejecución de acto sexual criminal contra dos mujeres, dijeron los fiscales. Las autoridades no identificaron a las víctimas.



Harvey Weinstein junto a su abogado Benjamin Brafman. (Foto: Reuters)

- Actrices que lo señalan -

Actrices de la talla de Angelina Jolie, Gwyneth Paltrow, Cara Delevingne lo han señalado y la lista de mujeres que lo acusan supera la veintena.

La actriz Rose McGowan, una de las primeras en acusar a Weinstein de abuso sexual, dijo que las imágenes del productor esposado eran surrealistas. En declaraciones en la cadena televisiva NBC, McGowan dijo: "Realmente no creí que llegaría este día (...) Este es un gran golpe al corazón del abuso de poder".

Muchas actrices han denunciado al productor Harvey Weinstein (Foto: AFP)

Rosanna Arquette, Gwyneth Paltrow, Angelina Jolie y Léa Seydoux dijeron haber sido objeto de acoso. Asia Argento, Lucia Evans, Rose McGowan y Paz de la Huerta lo acusan de violación, mientras que Mira Sorvino y Ashley Judd aseguran que acabó con sus carreras por no acceder a sus insinuaciones.



