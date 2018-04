Tras cumbre en Lima, Evo visitó a Maduro y le deseó "suerte"

El presidente de Bolivia, Evo Morales, manifestó el domingo en Caracas su apoyo a su homólogo venezolano, Nicolás Maduro, luego de que algunos "presidentes de Suramérica" señalaran en la Cumbre de las Américas, celebrada en nuestro país, que no reconocerán los resultados de las elecciones presidenciales de Venezuela.

"Ayer algunas intervenciones de algunos hermanos presidentes de Suramérica (dijeron) que las elecciones de Venezuela no (las) reconocerían. No se trata de que reconozcan los sumisos al imperio, los revolucionarios somos reconocidos por nuestros pueblos y por eso hermano presidente Maduro mucha fuerza, mucho compromiso", dijo.



El presidente boliviano, que se reunió con Maduro en el palacio presidencial de Miraflores en Caracas, saludó, al salir del encuentro, la "gran lucha democrática" y "programática" basada "en la liberación" de sus pueblos.



"Entonces, hermano Maduro, le deseo mucha suerte, mucha fuerza, el pueblo boliviano está con la revolución bolivariana de Venezuela (...) lamento mucho y no comparto las medidas económicas que toma el gobierno de Estados Unidos (...) la mejor forma de ayudar es desbloquear económicamente a Venezuela", agregó.

Nicolás Maduro dijo que cree que la VIII Cumbre de las Américas pudiera ser "el final" de esas cumbres por considerar que hay una "intolerancia ideológica" y política". (Foto: AFP) AFP

El presidente de Argentina, Mauricio Macri; el de Brasil, Michel Temer; el de Colombia, Juan Manuel Santos y otros presidentes se pronunciaron en la Cumbre de las Américas, clausurada ayer en Lima, sobre la crisis y las elecciones presidenciales en Venezuela.



Macri dijo que su país desconocerá los comicios venezolanos de mayo y Santos indicó que su Gobierno será "implacable con el régimen opresor" de Venezuela, al tiempo que Temer pidió reencontrar una salida democrática a la crisis política del país caribeño.



Maduro y Morales conversaron en su reunión del domingo sobre la cumbre, el desarrollo de sus países, la situación del mundo, el ataque a Siria y de los organismo regionales, como la Alianza Bolivariana para los pueblos de América (Alba), dijo el presidente venezolano.



Morales, que se dijo orgulloso de la "revolución bolivariana" y de los chavistas, abordó su avión y salió de Venezuela tras culminar el encuentro.



Según dijo Maduro, el presidente de Bolivia va rumbo a Naciones Unidas "para un conjunto de actividades que tienen que ver con movimientos indígenas".



Fuente: EFE