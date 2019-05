Ricardo Belmont interviene en rueda de prensa de AMLO | VIDEO

El ex alcalde de Lima, Ricardo Belmont, se presentó en la conferencia de prensa matutina del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, conocido como AMLO, y realizó una extensa intervención en la que afirmó que el mandatario mexicano representa "una gran esperanza" para Latinoamérica.

Belmont tomó la palabra en la sala de prensa del Palacio Nacional mexicano, en la que decenas de periodistas estaban sentados atentos a las declaraciones de López Obrador.

El peruano recibió el micrófrono luego de que el periodista mexicano Carlos Pozos lo presentara como "un colega distinguido, especial" y pidiera autorización para cederle su "primera pregunta".

"Señor presidente, vengo desde Perú y lo conozco gracias a las redes sociales. En mi país el silencio ha sido cómplice para no destacar lo extraordinario de lo que significa la gran transformación, cambiar la forma de pensar de un país", dijo Belmont al inicio de su intervención, en la que elogió la forma en la que AMLO se ha "enfrentado al neoliberalismo".

"Me voy a presentar, tal vez usted no me conoce. Mi nombre es Ricardo Belmont Cassinelli, yo fui alcalde de Lima dos veces [...] Tuve como rival al presidente Fujimori. Empezaba el neoliberalismo con toda su fuerza en el Perú. Después fui Congresista de la República y candidato a la Presidencia. Confieso que fracasé, me enfrenté al poder fáctico y el poder fáctico me dio en el suelo, como decimos vulgarmente en el tema pugilístico", continuó el empresario de medios.

El peruano destacó el gran parecido entre Perú y México y elogió la calidad de la gente del país azteca a donde llegó, según dijo, junto a toda su familia para poder dirigirse al mandatario mexicano.

Asimismo, Belmont expresó su deseo de que AMLO tenga éxito y reveló que ve "un 'déjà vu' de mi vida en su personalidad, con las características que yo no tuve ni con las redes sociales que en ese momento que no existían".

"Usted representa para Latinoamérica: una gran esperanza. La esperanza que usted ha construido es su culpa presidente, porque es la primera vez que un mandatario después de ser electo, se atreve a esto, a una conferencia, a recibir preguntas de todo tipo, a encarar con una paciencia, una perseverancia y una prudencia dignas de un hombre con carácter y ética singulares. Y de ahí esta introducción porque quisiera hacerle muchas preguntas, pero no puedo hacerlas en este momento", dijo Belmont, cuya intervención duró poco más de seis minutos.

Por su parte, AMLO agradeció las palabras del peruano y destacó que Perú y México tienen un pasado común. "Son dos países, dos pueblos con mucha cultura, con civilizaciones extraordinarias desde antes de la llegada de los españoles", afirmó.

"[Quiero] decirle que hace falta definir un nuevo proyecto para los pueblos, para las naciones del mundo. No aceptar el predominio de un solo proyecto, y mucho menos si en los hechos ha demostrado su incapacidad para resolver los grandes y graves problemas nacionales. No podemos seguir con un proyecto fracasado. No funcionó el modelo neoliberal. Lo que suele plantearse a quienes no compartimos ese modelo es... '¿y cuál es la alternativa?'. Por eso tenemos la obligación de elaborar [...] un proyecto nuevo que recoja los sentimientos de nuestro pueblo y que no olvide la historia, que es la gran maestra de la vida", apuntó el mandatario mexicano.

Puede ver la intervención de Belmont en el siguiente video (desde 1:08:01)