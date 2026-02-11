A qué hora juega FC Barcelona vs Atlético Madrid y canales para ver semifinal de Copa del Rey

Barcelona y Atlético Madrid se enfrentan por el partido de ida de la semifinal de la Copa del Rey en el Estadio Riyadh Air Metropolitano. En un estadio que estará hasta la bandera tras vender el club prácticamente todas las entradas, los hinchas esperan que el atacante argentino, que lleva 101 días sin marcar un tanto en el campeonato español, corte su sequía goleadora. Desde el pasado 1 de noviembre, la ‘araña’ lleva sin picar. Ese día, transformó un penal al Sevilla en la victoria de su equipo 3-0 en feudo rojiblanco y ya no se le ha vuelto a ver celebrar un gol. A continuación, te mostramos los horarios y canales de TV para ver el partido.

¿A qué hora juega Barcelona vs Atlético Madrid por semifinal de la Copa del Rey?

La hora de inicio del partido entre Barcelona vs Atlético Madrid por la semifinal ida de la Copa del Rey es a las 9:00 p.m. en España. Mientras que, en Perú, comienza a las 3:00 p.m.

En países como Argentina, Chile, Uruguay y Brasil empieza a las 5:00 p.m. Por otro lado, en Venezuela y Bolivia inicia a las 4:00 p.m. Y finalmente, en México y Centroamérica a la 2:00 de la tarde.

Horarios del partido de Barcelona vs Atlético Madrid por el partido de ida de la semifinal de la Copa del Rey desde el Estadio Riyadh Air Metropolitano. / Pressinphoto

Hora del partido de Barcelona vs Atlético Madrid por semifinal de la Copa del Rey

México, Guatemala, Honduras, Costa Rica: 2:00 p.m.

2:00 p.m. Perú, Colombia, Ecuador: 3:00 p.m.

3:00 p.m. Bolivia, Venezuela, Estados Unidos: 4:00 p.m.

4:00 p.m. Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay, Chile: 5:00 p.m.

5:00 p.m. España: 9:00 p.m.

Canales TV para ver Barcelona vs Atlético Madrid por semifinal de la Copa del Rey

El partido de Barcelona vs Atlético Madrid por la semifinal ida de la Copa del Rey será transmitido en Perú a través de América TV y Movistar Deportes. En Argentina, Paraguay y Uruguay lo podrás ver en Flow Sports. En Colombia, la transmisión va por Win+. Por otro lado, en México y restro de Centroamérica, lo pasa Sky Sports. En Estados Unidos podrás mirar por ABC, ESPN Deportes, fuboTV, ESPN App y ABC App. Finalmente, si te encuentras en España, míralo por televisión a través de TVE La 1, TV3, RTVE Play, Movistar+, fuboTV, M+ LALIGA TV, Movistar Plus+ y 3Cat.

Barcelona vs Atlético Madrid por el partido de ida de la semifinal de la Copa del Rey desde el Estadio Riyadh Air Metropolitano. / Pressinphoto

Alineaciones de Barcelona vs Atlético Madrid

FC Barcelona: Joan García; Koundé, Cubarsí, Eric García, Balde; De Jong, Dani Olmo, Fermín López; Lamine Yamal, Raphinha y Robert Lewandowski.

Joan García; Koundé, Cubarsí, Eric García, Balde; De Jong, Dani Olmo, Fermín López; Lamine Yamal, Raphinha y Robert Lewandowski. Atlético Madrid: Jan Oblak; Marcos Llorente, Marc Pubill, José María Giménez y David Hancko; Koke, Pablo Barrios; Giuliano Simeone y Thiago Almada; Ademola Lookman y Julián Álvarez.