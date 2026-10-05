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Resumen

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Un caza F-15 de la Real Fuerza Aérea de Arabia Saudita escoltando un bombardero B-52H Stratofortress de la Fuerza Aérea de EE. UU. el 29 de marzo de 2022. (Foto referencial, Joseph PICK / DVIDS / AFP).
Un caza F-15 de la Real Fuerza Aérea de Arabia Saudita escoltando un bombardero B-52H Stratofortress de la Fuerza Aérea de EE. UU. el 29 de marzo de 2022. (Foto referencial, Joseph PICK / DVIDS / AFP).
/ JOSEPH PICK
Por Agencia AFP

La coalición liderada por Arabia Saudita movilizó 100 aviones de combate tras sumarse a la ofensiva del gobierno de Yemen contra los combatientes proiraníes hutíes, atacados en varios frentes, incluida la capital, Saná.

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