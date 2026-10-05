La coalición liderada por Arabia Saudita movilizó 100 aviones de combate tras sumarse a la ofensiva del gobierno de Yemen contra los combatientes proiraníes hutíes, atacados en varios frentes, incluida la capital, Saná.

Las fuerzas gubernamentales yemeníes, apoyadas por Riad, anunciaron este lunes que habían lanzado una ofensiva “estratégica” sobre la capital, indicó su portavoz, Majid al Nazili, en X.

Desde que se reanudaron los enfrentamientos en Yemen, el gobierno reconocido por la comunidad internacional apenas ha conseguido frenar el avance de los hutíes, que en septiembre tomó el control del litoral sur, a orillas del mar Rojo, mediante un relámpago ofensivo. Desde el domingo, están rodeadas de Taiz, la tercera ciudad del país.

Las consecuencias del conflicto se están haciendo sentir también en el sector energético, ya afectado por la guerra en Oriente Medio desencadenada por los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán el pasado febrero

Bomberos extinguiendo un incendio tras un presunto ataque aéreo saudí contra una fábrica en Saná, Yemen. (EFE/EPA/TV AL-MASIRAH, CONTROLADA POR LOS HOUTÍES).

Una fuente del sector energético de Arabia Saudita indicó que un ataque llevado a cabo el domingo en el este del reino y reivindicado por los hutíes provocó la interrupción del transporte de petróleo por el oleoducto Este-Oeste.

Operación “Amanecer de Yemen”

El jefe del Consejo Presidencial de Yemen, Rashad al Alimi, anunció el domingo el lanzamiento de una ofensiva destinada a recuperar la totalidad del territorio, bautizada “Amanecer de Yemen”. La misión, indicó, proporcionará “apoyo aéreo las 24 horas del día a las fuerzas armadas yemeníes en el terreno”.

“Cien aviones de combate participaron hoy en la operación ‘Amanecer de Yemen’”, declaró en X el portavoz de la coalición, el general Turki al Maliki, y afirmó que se destruiron “324 objetivos de gran valor desde el inicio de la operación”.

Asimismo, la coalición asegura “la protección aérea del estrecho de Bab el Mandeb”, estratégica para el comercio marítimo internacional.

El movimiento hutí reforzó en septiembre su control sobre ese estrecho, cuya importancia creció después de que Irán impusiera fuertes restricciones de navegación en el de Ormuz, al otro lado de la península arábiga, en el marco de la guerra en el Oriente Medio.

Soldados yemeníes discapacitados, respaldados por Arabia Saudita se congregan en el frente de Jabal Han, al oeste de la ciudad de Taiz, tras intensos combates. (Foto de Ahmad AL-BASHA / AFP). / AHMAD AL-BASHA

Alerta sobre el petróleo

Además de su ofensiva en Yemen, los hutíes atacan también con regularidad a Arabia Saudita y sus infraestructuras petroleras.

“El oleoducto Este-Oeste fue atacado de nuevo ayer”, declaró a la AFP una fuente del sector energético saudita.

A través de ese oleoducto, Arabia Saudita suministra su petróleo desde el este del reino hasta el mar Rojo, eludiendo el estrecho de Ormuz. En este contexto, se ha convertido en una infraestructura crucial para el reino, primer exportador mundial de crudo.

El ataque contra ese oleoducto entorpece aún más el abastecimiento mundial de petróleo, cuyas reservas están “peligrosamente” bajas, advirtió este lunes el director de la compañía petrolera saudita Aramco.

“El sistema ya está bajo presión”, declaró Amin Nasser en Londres, después de que los países del G7 anunciaran una liberación de existencias para aliviar las preocupaciones sobre el suministro.

“Y como existen muy pocas alternativas a las que el mundo pueda recurrir, el colchón de seguridad que permite hacer frente a las interrupciones del suministro es peligrosamente bajo”, alertó.

Cerco en Taiz

En Yemen, las fuerzas gubernamentales anunciaron que habían llevado a cabo “1.222 ataques” contra los hutíes en las regiones de Saada, Al Jawf, Taiz y en la costa occidental.

La cadena de los hutíes Almasirah confirmó los bombardeos en la región de Saada, un bastión del movimiento proiraní.

Según el portavoz de las fuerzas gubernamentales, Majid al Nazili, sus tropas tomaron el control del aeropuerto de Dhubab, una ciudad cercana al estrecho de Bab el Mandeb, y cortaron la carretera que conduce a la localidad portuaria de Moca, en manos de los hutíes.

Sin embargo, una fuente militar del movimiento proiraní, citada por la agencia de prensa de los hutíes, lo empresarial.

El domingo, los hutíes cortaron un eje clave que conecta Taiz, gran ciudad del suroeste que ahora mantiene cercada, con Adén, donde tiene su sede el gobierno reconocido internacionalmente.