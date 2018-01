Pekín emite su primera alerta de contaminación del invierno

Las autoridades de Beijing han emitido una alerta por contaminación, la primera de este invierno, en el que la calidad del aire de la capital de China y las regiones que la rodean ha mejorado notablemente.

La alerta naranja, el segundo nivel más elevado, fue emitida la pasada noche por el Departamento de Emergencia de Contaminación del Aire de Beijing y se extenderá desde hoy hasta el próximo miércoles.



Las previsiones oficiales apuntan a que habrá "contaminación fuerte" y algunas ciudades de la región incluso tendrán niveles "muy fuertes".



La declaración impone estrictas medidas en la actividad industrial y en otras actividades contaminantes, como construcción, y obras públicas, o restricciones en el tráfico rodado, además de que se han prohibido las barbacoas o el uso de fuegos artificiales.



Además, se aconseja a escuelas y guarderías infantiles que no realicen actividades en el exterior de los centros.



Esta alerta llega poco después de una serie de anuncios oficiales sobre la clara mejora de la calidad del aire en Beijing y su región circundante en los últimos meses, tras una serie de estrictas medidas del Gobierno.



Por ejemplo, el nivel de partículas sólidas PM2,5, las más perjudiciales para la salud, cayó un 33,5 % en Beijing y otras 26 ciudades del noreste del país en el último trimestre del 2017 respecto al mismo período del 2016.



Parte de esas medidas implementadas dentro de ese plan implicaron la prohibición de las calefacciones alimentadas por carbón en la región de Beijing y zonas adyacentes, pero en algunas áreas las redes de gas natural no se construyeron a tiempo o en otras no había suficiente gas para alimentar las nuevas calderas.



Por ello, las autoridades autorizaron a varios distritos a retornar de forma provisional al uso de carbón para las calefacciones como medida de emergencia.



El frío invernal se ha intensificado esta semana en la región de Beijing y en el centro de la ciudad en la madrugada del viernes se registraron temperaturas de -13 grados centígrados.