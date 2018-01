UE defiende acuerdo nuclear con Irán ante un Trump crítico

La Unión Europea subrayó su apoyo al acuerdo nuclear con Irán, un pacto que "funciona", advirtiendo que lo defenderán de "cualquier eventual decisión de socavarlo" en un momento en que el presidente estadounidense, Donald Trump, estudia reintroducir sanciones contra Teherán.

"El acuerdo funciona, cumple su objetivo principal que es mantener el programa nuclear iraní bajo control y bajo una estrecha vigilancia", dijo la jefa de la diplomacia europea, Federica Mogherini, tras reunirse con el canciller iraní, Mohamad Javad Zarif, y sus pares británico, francés y alemán.



El acuerdo de julio de 2015 alcanzado entre Teherán y el grupo del 5+1 -Estados Unidos, Rusia, China, Reino Unido, Francia y Alemania- permitió levantar parte de las sanciones internacionales impuestas a Irán a cambio de garantías sobre el carácter exclusivamente civil de su programa nuclear.



Sin embargo, pese al apoyo explícito de los europeos, Trump debe decidir en los próximos días si impone de nuevo una serie de sanciones económicas suspendidas después que Irán cumpliera uno de los compromisos de este pacto histórico cerrado en Viena.



Tras el encuentro en Bruselas, Zarif subrayó en un tuit el "fuerte consenso" con los europeos en que su país "cumple" con el pacto y agregó que son conscientes de que el "cumplimiento continuo está condicionado al cumplimiento total por parte de Estados Unidos".



El canciller francés, Jean-Yves Le Drian, indicó en este sentido que la Agencia Internacional de la Energía Atómica (AIEA) "confirma regularmente la buena aplicación" por parte de Irán del acuerdo, por lo que no existen "dudas" actualmente sobre el respeto de sus compromisos.





- 'Diálogo' sobre región -



Los europeos están especialmente preocupados por la estabilidad en una región en la que el chiíta Irán apoya el régimen sirio de Bashar al Asad, al Hezbolá libanés o a los rebeldes hutíes en Yemen, así como por el impacto en este sentido de la futura decisión del presidente estadounidense.



Mogherini, que desempeñó el papel de mediadora en estas negociaciones, instó así a todas las partes a "seguir aplicando plenamente este acuerdo" que, a su juicio, "vuelve el mundo más seguro e impide una eventual carrera por las armas nucleares en la región".



Para el alemán Sigmar Gabriel, que dijo que lo defenderán de cualquier intento de "socavarlo", es "absolutamente necesario" mantener la señal que mediante la diplomacia se puede evitar "el desarrollo de armas nucleares", cuando "otras partes del mundo" estudian cómo implementarlas.



Los cancilleres europeos habrían alcanzado también un principio de acuerdo con su par iraní para iniciar un "diálogo" sobre los asuntos en los que no están de acuerdo, como la situación en Yemen, aseguró el ministro alemán de Relaciones Exteriores.



"No tiene nada que ver con el acuerdo nuclear", pero "hay una necesidad urgente de hacerlo", explicó Gabriel, apuntando a un necesario "cambio de comportamiento [de Irán] en la región" y recordando que Teherán tienen "otras posiciones".



Su homólogo británico, Boris Johnson, consideró así "correcto" centrarse en saber "lo que Irán puede hacer para resolver la terrible crisis en Yemen, para ayudar a impulsar la paz en Siria y a solucionar otras cuestiones en la región".





- Misiles balísticos y manifestaciones -



Los europeos aprovecharon también para expresar sus desacuerdos con Teherán en otros puntos como el desarrollo de misiles balísticos, indicaron los cancilleres europeos ante los periodistas tras el encuentro, pero sin citar las recientes manifestaciones en este país de Oriente Medio.



Antes de la reunión, el canciller alemán había urgido al gobierno del presidente iraní, Hasan Rohani, quien "declaró que la insatisfacción del pueblo iraní debía tomarse en serio" y escucharse sus "legítimas demandas", a "conducir ese diálogo".



Los 28 países de la UE habían lamentado anteriormente "la pérdida inaceptable de vidas humanas" en las manifestaciones que dejaron una veintena de muertos, instando a "todas las partes implicadas" a abstenerse de "cualquier violencia".