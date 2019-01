Caracas. Horas antes de asumir su segundo mandato como presidente de Venezuela, el líder chavista Nicolás Maduro, ofreció una rueda de prensa para medios internacionales donde profirió duras palabras contra su homólogo del Perú, Martín Vizcarra, por su decisión de prohibirle la entrada a su país y a funcionarios de su gobierno.

"La decisión del gobierno del Perú es una ridiculez, una estupidez... No tiene ningún efecto, es una estupidez", dijo Maduro cuando se le preguntó sobre la decisión del Perú de no permitir la entrada al país de 93 funcionarios de su gobierno, incluido el líder chavista.

"Se les mete a la cabeza la arrogancia y el racismo que siempre tuvo la oligarquía de ese país", afirmó.

"América Latina no está para prohibir la entrada de nadie ni hacer muros, está para dialogar, para que podamos circular libremente por nuestros países", prosiguió.



Maduro indicó que su homólogo Martín Vizcarra le ha "enviado mensajes con alguna gente" para manifestarle "que él respeta a Venezuela".



Maduro incluso dijo desconocer el nombre del presidente del Perú. "Si el presidente del Perú, no sé cómo se llama. Vizcaya, Vizcurra, no sé cómo se llama ni cómo llegó a ser presidente del Perú, no lo conozco... si el presidente del Perú, quisiera algún día conocer algo de Venezuela, debería haberme llamado, pudiéramos haber establecido un diálogo, pero no, ellos quieren imponerse", sostuvo.



Cabe recordar que Maduro encabeza la lista de 93 integrantes de la cúpula del Gobierno de ese país, y sus familiares más cercanos, impedidos desde hoy de ingresar a Perú, según la Cancillería peruana.

Después de que el canciller peruano, Néstor Popolizio, anunciara este lunes que Perú iba a implementar la medida, hoy se incluyó en el sistema de control migratorio los nombres de las personas con ese impedimento, a petición del Ministerio de Relaciones Exteriores.

De acuerdo a lo que se conoció este lunes, el listado es encabezado por Maduro e incluye a ministros de Estado, gobernadores, altos funcionarios, magistrados y empresarios vinculados a su régimen y sus familiares.

Este lunes, Popolizio declaró que Perú iba a dirigir una comunicación a la Superintendencia Nacional de Migraciones "con un listado de todos los miembros vinculados a la cúpula del régimen de Maduro, familiares incluidos, para que no puedan ingresar al país".

Cabe recordar que el viernes pasado, los cancilleres del Grupo de Lima, formado por 14 países de América, acordaron en la capital peruana que no reconocerán, a excepción de México, el nuevo periodo gubernamental de Maduro porque es producto de un proceso ilegítimo y le recomendaron no asumirlo el 10 de enero.

Maduro comentó en su conferencia de prensa de hoy que quienes respaldan en su país la última declaración del Grupo de Lima incurren en el delito de traición a la patria.