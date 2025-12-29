HerCode Space, un equipo peruano confirmado íntegramente por mujeres, resultó ganador de uno de los premios del prestigioso International Space Apps Challenge, la hackatón más grande de la NASA, la cual reúne a miles de participantes de todo el mundo.

El grupo compuesto por Pierina Jaramillo, Paula Cevallos, Alice Ramírez y Joselyn Ramos obtuvo el premio a la mejor narrativa por un trabajo audiovisual e interactivo llamado “A Solar Tale” (Una historia solar), que recurría a un formato similar al de los libros de cuentos infantiles para abordar la historia de la estrella de nuestro sistema planetario.

“Queríamos que el Sol contara su propia historia, tanto a niños como a cualquier persona fascinada por el universo, su mitología, historia y ciencia”, señala HerCode en la descripción de su proyecto.

El NASA International Space Apps Challenge 2025 se basa en emplear información de acceso libre que brindan la NASA y otras agencias espaciales para abordar desafíos de distinto tipo, que son los que dan forma a las categorías premiadas por el evento.

En el caso del proyecto narrativo de HerCode Space, el primer insumo fueron datos de tormentas y erupciones solares, así como reportes de meteorología espacial de la NASA y de la NOAA, junto a informes sobre el impacto de la actividad humana en el clima espacial.

A los recursos tradicionales de diseño web, el colectivo sumó herramientas de software basadas en inteligencia artificial como Gemini, Nano Banana, Chat GPT, Pixaverse y Narakeet. A través de estos medios se priorizó la simplicidad visual y una estructura narrativa compuesta por varios actos que brindara información científica.

“Este logro es el resultado de la colaboración, la creatividad y la convicción de que la tecnología también puede contar historias que nos conecten como humanidad”, comentó el equipo acerca de su trabajo.

► PUEDES VER EL TRABAJO HACIENDO CLIC AQUÍ