Ropi es un robot de asistencia pediátrica que desde su introducción en el Instituto Nacional de Salud del Niño (INSNSB) de San Borja ha sido una contribución importante para el bienestar de los pequeños pacientes que buscan recuperarse en dicho establecimiento.

Detrás del simpático invento hay un esfuerzo que comenzó en 2021 cuando el ingeniero mecatrónico Sebastián Caballa lideró un proyecto junto a estudiantes de la Pontificia Universidad Católica del Perú con el objetivo de beneficiar a los pacientes pediátricos.

Dicho trabajo se materializó en Ropi, un robot que puede de mantener conversaciones con los niños y responder a partir del reconocimiento de sus emociones, siendo capaz de brindarles información sobre sus condiciones y tratamientos.

(Foto: IRTP)

“Ver cómo niños y niñas del Instituto Nacional de Salud del Niño de San Borja interactúan con Ropi, lo escuchan en sus distintos idiomas, cambian su disposición frente a sus tratamientos, se alegran y se divierten es algo que nos motiva a salir adelante”, contaba Sebastián Caballa a TV Perú.

El artefacto no solo es capaz de comunicarse en castellano, sino que también lo hace en lenguas originarias como el quechua chanka, el asháninka, el shipibo-konibo y el ticuna.

El personal del centro hospitalario reconoce que Ropi ha producido un impacto positivo en los menores que se atienden ahí y agradecen la iniciativa, que ha sido reconocida por el Instituto Nacional de Radio y Televisión del Perú como parte de su campaña “Forjando valores: héroes pura camiseta”.

“Sebastián ha logrado aportar de una manera significativa al trabajo con nuestros pequeños, ya que les ha dado la posibilidad de conocer más sobre sus tratamientos de forma más divertida y moderna”, señaló Alicia Mafaldo, jefa del Servicio de Hematología del INSNSB.

“Sueño con poder llevar a Ropi a más hospitales con niños y niñas o incluso adultos para que puedan tener un apoyo extra en su recuperación y al mismo tiempo puedan conocer más sobre la tecnología. Nuestro país tiene muchas necesidades y la tecnología usada responsablemente nos puede ayudar a sobrellevarlas”, comentó Sebastián.