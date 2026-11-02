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Coetzee traducirá a Melgar, proponen cuestionable amnistía para Castillo y revelan antecedentes del alcalde electo de Ventanilla

Revisa los comentarios editoriales de El Comercio de este lunes 2 de noviembre.

    Redacción EC
    Por

    El Comercio

    buenas.practicas@comercio.com.pe

    J. M. Coetzee
    J. M. Coetzee

    En el Semáforo de este lunes 2 de noviembre, conoce la postura de El Comercio sobre los siguientes temas. Primero, la traducción al inglés de los yaravíes de Mariano Melgar por J. M. Coetzee y Valerie Miles proyectará internacionalmente las letras peruanas. Segundo, el proyecto de amnistía para Pedro Castillo y sus cómplices amenaza el orden constitucional y debe archivarse para evitar la impunidad. Finalmente, los antecedentes del alcalde electo de Ventanilla, Luis Landauro, condenado inicialmente por narcotráfico y luego absuelto por duda razonable, generan preocupación.

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