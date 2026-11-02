Coetzee traducirá a Melgar, proponen cuestionable amnistía para Castillo y revelan antecedentes del alcalde electo de Ventanilla

En el Semáforo de este lunes 2 de noviembre, conoce la postura de El Comercio sobre los siguientes temas. Primero, la traducción al inglés de los yaravíes de Mariano Melgar por J. M. Coetzee y Valerie Miles proyectará internacionalmente las letras peruanas. Segundo, el proyecto de amnistía para Pedro Castillo y sus cómplices amenaza el orden constitucional y debe archivarse para evitar la impunidad. Finalmente, los antecedentes del alcalde electo de Ventanilla, Luis Landauro, condenado inicialmente por narcotráfico y luego absuelto por duda razonable, generan preocupación.

🟢 LO BUENO 🟡 NI MALO NI BUENO 🔴 LO MALO

🟢Melgar proyectado a la literatura universal

La decisión del premio Nobel de Literatura J. M. Coetzee de traducir al inglés los yaravíes del poeta arequipeño Mariano Melgar, revelada en El Dominical, representa un extraordinario reconocimiento para las letras peruanas. Tras tres años de labor junto a Valerie Miles, estas ediciones en Escocia y Australia proyectarán internacionalmente el lirismo y la sensibilidad mestiza del prócer mistiano. Que una pluma universal rescate su obra reafirma la vigencia y el valor de nuestro patrimonio literario ante el mundo.

🔴Inaceptable intento de impunidad al golpismo

El proyecto de ley presentado por diputados de Juntos por el Perú y Obras para otorgar amnistía al golpista Pedro Castillo y sus cómplices constituye una afrenta contra el orden constitucional. Pretender borrar la condena de quien atentó contra la democracia el 7 de diciembre del 2022, incluyendo a partícipes e investigados por protestas violentas, consagra la impunidad. El Congreso debe archivar de inmediato esta inaceptable iniciativa y defender con firmeza el Estado de derecho.

🔴Alarmantes antecedentes en alcaldía de Ventanilla

La revelación de El Comercio sobre el alcalde electo de Ventanilla, Luis Landauro, quien estuvo preso y fue condenado en primera instancia por el envío de cocaína hacia Ámsterdam antes de su absolución por duda razonable, enciende las alertas. A ello se suma la presencia en su campaña de una dirigente procesada por homicidio y vinculada al sicariato. Los partidos y las autoridades electorales deben endurecer los filtros para impedir que cuestionados personajes asuman gobiernos locales.