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Ensayo y error

“Todos los protocolos que hoy nos protegen fueron escritos por alguien que sobrevivió al error anterior, ya sean los cuadernos de Curie o los edificios sismoresistentes de Lima”.

    Victor Román/Sci2Press
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    Resumen

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    Ilustración: Difusión
    Ilustración: Difusión

    El conocimiento humano creció a través del ensayo y error. Por ejemplo, la famosa Marie Curie manipuló radio durante años sin saber lo que le hacía a su cuerpo, y murió de una anemia que suele atribuirse a esa exposición; sus cuadernos de laboratorio siguen siendo radiactivos y se conservan en cajas forradas de plomo.

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