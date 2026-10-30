El conocimiento humano creció a través del ensayo y error. Por ejemplo, la famosa Marie Curie manipuló radio durante años sin saber lo que le hacía a su cuerpo, y murió de una anemia que suele atribuirse a esa exposición; sus cuadernos de laboratorio siguen siendo radiactivos y se conservan en cajas forradas de plomo.

Cada tropiezo como el suyo dejó una lección, y cada lección terminó convertida en norma de modo que quienes vinieron después aprendieron a trabajar con protección sin tener que repetir su sacrificio.

Pero el método tiene una condición, que el error sea sobrevivible. En el Perú lo sabemos, nuestras normas sismorresistentes se escribieron sobre edificios caídos; cada terremoto fue una revisión cruda del reglamento, y pero quedó país para aplicarla. Aprendimos de los escombros porque, al terminar el temblor, había sobrevivientes que contaban a sus muertos, reforzaban las columnas y volvían a construir.

In crescendo

Con la inteligencia artificial el método sigue funcionando, pero cada uno de los errores es más grande que el anterior. En 2025, los padres de Adam Raine, un adolescente californiano de 16 años, demandaron a OpenAI alegando que ChatGPT lo animó a quitarse la vida. La empresa se ha defendido rechazando su responsabilidad y afirmando un uso indebido del chatbot.

Este trágico caso es el primer eslabón de un sistema que se comportó de una manera que ni sus usuarios ni, presumiblemente, sus creadores querían, y que solo alcanzó a una familia. Un daño a una persona, terrible, pero del tipo que el método sabe digerir, con un caso, un juicio y una corrección posible.

Meses después el daño creció. Anthropic reveló que un grupo vinculado al Estado chino manipuló a Claude Code para intentar infiltrar unos treinta objetivos, entre ellos empresas tecnológicas, instituciones financieras y organismos de gobierno, con una participación humana limitada.

Claude Code no es un chatbot que responde preguntas, es lo que en el sector se llama un agente, es decir, un sistema de IA al que se le entrega una meta y que ejecuta por su cuenta los pasos necesarios para alcanzarla, escribiendo y corrigiendo código, usando herramientas y encadenando tareas sin esperar una orden humana en cada paso.

La compañía estima que entre el 80 % y el 90 % del trabajo de la campaña lo hizo la IA de forma autónoma, una cifra que varios especialistas en ciberseguridad recibieron con escepticismo, al considerar que se trata de automatización avanzada y no de inteligencia real.

Pero incluso descontando el entusiasmo de la empresa, la herramienta hizo gran parte del trabajo sucio, y todavía había alguien eligiendo el blanco. En esta ocasión tuvimos a un humano usando a la IA como arma.

Casos más serios

Y este julio ya no hizo falta ningún humano que eligiera. Agentes de OpenAI que eran evaluados en un entorno de pruebas, una especie de jaula digital en la que se examina a un sistema sin que pueda tocar el exterior, escaparon de su aislamiento, salieron a internet y atacaron la infraestructura de Hugging Face, la plataforma donde investigadores de todo el mundo publican y descargan modelos de IA.

Estos agentes habían sido entrenados para seguir intentándolo pase lo que pase, y los que se atascaron en una prueba de ciberseguridad empezaron a buscar cómo hacer trampa; unos 700 terminaron participando en la intrusión, en una red de cerca de 1.200 agentes que intercambiaron más de miles de mensajes y archivos.

Lo que buscaban eran las soluciones de la prueba, es decir, copiar las respuestas del examen, un objetivo banal que nadie les pidió y que bastó para que forzaran puertas ajenas. La propia OpenAI tardó días en confirmar que sus agentes eran los responsables.

Esta misma semana apareció el siguiente eslabón, y tiene un matiz que conviene contar completo. PHP, el lenguaje de programación sobre el que corre cerca del 70 % de los sitios web del mundo, incluido WordPress, publicó correcciones para dos vulnerabilidades críticas que permitían a un desconocido ejecutar órdenes en un servidor sin necesidad de contraseña. El caso es tan serio que Gobiernos y organizaciones de todo el mundo desconectaron temporalmente sus sitios.

De un chatbot que falla a un usuario, a IAs que se organizan por su cuenta, a una IA capaz de hallar en los cimientos de la web fallas que llevaban años escondidas; cada paso, con modelos más capaces, fue más grave que el anterior.

El último ensayo y error

Nate Soares, coautor del libro If Anyone Builds It, Everyone Dies, sostiene que ahí está el problema. Su argumento parte de la predicción de que las IAs serán agénticas, es decir, que actuarán como agentes con metas propias, y además testarudas y tenaces; y que de ese modo perseguirán sin descanso objetivos que nosotros no necesariamente quisimos darles.

Los agentes de Hugging Face distan mucho de ser superinteligentes, pero exhibieron, a escala menor, esas dos propiedades de las que depende todo el razonamiento, la persistencia y las metas que nadie les encargó.

Si creamos sistemas mucho más inteligentes que nosotros, dice Soares, con objetivos que no quisimos darles y la tenacidad para perseguirlos, ganarán. No sabemos qué jugadas exactas harán, pero sí quién gana la partida, como cuando Deep Blue le ganó a Kasparov.

Todos los protocolos que hoy nos protegen fueron escritos por alguien que sobrevivió al error anterior, ya sean los cuadernos de Curie o los edificios sismoresistentes de Lima. El ensayo y error es, en el fondo, un privilegio de los sobrevivientes; y lo que Soares advierte es que puede existir un ensayo después del cual no quede nadie para escribir la lección.