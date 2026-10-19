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Facultades: una mano mal jugada

“El Ejecutivo tendrá que priorizar, sustentar cada medida con un caso y pedir a sus voceros pechar menos y consensuar más”.

    Fernando Cáceres Freyre
    Por

    Director Ejecutivo de Síntesis Instituto

    icono te lo cuento
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    Resumen

    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    Ilustración: Giovanni Tazza
    Ilustración: Giovanni Tazza

    Para perder una mano de póker no hace falta tener malas cartas. Basta con jugarlas mal. El Ejecutivo pidió al Congreso 66 medidas en ocho materias y 120 días. La Cámara de Diputados le devolvió 20 medidas, dos materias –seguridad ciudadana y fenómeno de El Niño– y 90 días. Lo que quedó fuera tendrá que esperar un nuevo pedido o ir por la vía ordinaria.

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