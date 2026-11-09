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Al amparo de las facultades delegadas por el Congreso, el Gobierno de Keiko Fujimori publicó el Decreto Legislativo 1744 que busca fortalecer la lucha contra los delitos informáticos.

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