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¿La cultura impulsa o limita?

“La cultura peruana tiende a valorar más la cooperación, las relaciones humanas y la calidad de vida que la competencia y el reconocimiento individual”.

    Urpi Torrado
    Por

    es CEO de Datum Internacional

    icono te lo cuento
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    Resumen

    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    Ilustración: Víctor Aguilar Rúa
    Ilustración: Víctor Aguilar Rúa

    Las proyecciones del Fondo Monetario Internacional para el 2027 ubican al Perú como la quinta economía de América Latina, detrás de Brasil, México, Argentina y Colombia. Para avanzar en este ránking, la economía peruana tendría que crecer a un ritmo mayor que las de sus vecinos. Sin embargo, el crecimiento económico no depende únicamente de la inversión, la infraestructura o las políticas públicas. También está relacionado con la manera en que las personas piensan, trabajan, toman decisiones y se relacionan. En otras palabras, con la cultura.

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