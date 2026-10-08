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Medidas para el sector textil, oportunidades de estudios y los incendios en Cusco

Revisa los comentarios editoriales de El Comercio de este jueves 8 de octubre.

    Redacción EC
    Por

    El Comercio

    buenas.practicas@comercio.com.pe

    Los diversos incendios forestales siguen registrándose en Cusco. (Foto: Municipalidad de Cusco)
    Los diversos incendios forestales siguen registrándose en Cusco. (Foto: Municipalidad de Cusco)

    En el Semáforo de este jueves 8 de octubre, conoce la postura de El Comercio sobre los siguientes temas. Primero, las medidas para ayudar al sector textil a colocar su stock y dinamizar sus ventas. Segundo, las oportunidades de estudios superiores en Australia para los peruanos. Finalmente, los incendios forestales en Cusco, que dejan cinco muertos, miles de hectáreas destruidas y evidencian la vulnerabilidad de la región.

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    OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.