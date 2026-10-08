Medidas para el sector textil, oportunidades de estudios y los incendios en Cusco

En el Semáforo de este jueves 8 de octubre, conoce la postura de El Comercio sobre los siguientes temas. Primero, las medidas para ayudar al sector textil a colocar su stock y dinamizar sus ventas. Segundo, las oportunidades de estudios superiores en Australia para los peruanos. Finalmente, los incendios forestales en Cusco, que dejan cinco muertos, miles de hectáreas destruidas y evidencian la vulnerabilidad de la región.

🟢 LO BUENO 🟡 NI MALO NI BUENO 🔴 LO MALO

🟢Medidas de rescate para el sector textil

El sector textil y de confecciones, afectado por el exceso de prendas de abrigo que no se vendieron durante el fuerte calor asociado al fenómeno de El Niño, tendrá nuevas alternativas para colocar su stock. Produce impulsará outlets en distintas regiones: el primero será el 21 de octubre en Ayacucho, seguido de actividades en Huancayo y Huánuco. La medida busca aliviar el impacto sobre las empresas y dinamizar sus ventas, mientras la Sunat facilitará el cumplimiento de obligaciones tributarias pendientes.

🟢Más oportunidades de estudios para los peruanos

Más de 2.600 peruanos viajaron a Australia para realizar estudios superiores y formación académica durante el 2025, según Austrade, lo que refleja el creciente interés por su oferta educativa que viene con la oportunidad de la experiencia laboral. Las postulaciones para el ciclo 2027 ya están abiertas y representan una alternativa para quienes buscan acceder a una experiencia académica internacional.

🔴Incendios forestales dejan cinco muertos en Cusco

Los incendios forestales que persisten en Cusco han dejado cinco personas muertas y destruido al menos 16 mil hectáreas de cobertura vegetal. Según la Oficina Regional de Gestión de Riesgo de Desastres, se han registrado cerca de 280 siniestros durante el año y seis permanecen activos en distintas provincias. La situación también amenaza zonas arqueológicas y viviendas rurales. El avance del fuego evidencia la vulnerabilidad de la región ante emergencias que se agravan por altas temperaturas, fuertes vientos y limitada capacidad de respuesta.