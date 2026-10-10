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Pasar a la acción

“La comunicación del gobierno tiene que organizarse mejor”.

    Jaime de Althaus
    Por

    Analista político

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    Resumen

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    El Pleno del Senado autorizó los viajes de la presidenta Keiko Fujimori a El Salvador y España. La mandataria cumplirá actividades oficiales en ambos países entre fines de octubre y los primeros días de noviembre. Foto: Presidencia.
    El Pleno del Senado autorizó los viajes de la presidenta Keiko Fujimori a El Salvador y España. La mandataria cumplirá actividades oficiales en ambos países entre fines de octubre y los primeros días de noviembre. Foto: Presidencia.

    Desde la Constitución de 1979, que crea la institución de la delegación de facultades legislativas, todos los gobiernos las solicitaron y todos los congresos las concedieron. Tal como viene la cosa, este será el primer Congreso que niegue la mayor parte de las facultades solicitadas, y ninguna en lo relativo a formalización, modernización del Estado y facilitación de la inversión privada para potenciar el crecimiento. Es obstruccionismo sin precedentes, donde el Partido del Buen Gobierno tiene una responsabilidad especial porque su plan de gobierno es afín al de Fuerza Popular.

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