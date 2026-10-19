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Se avecina una nueva crisis

“Esto no se resolverá sino haciendo un gran esfuerzo de negociación que posibilite el establecimiento de una agenda política basada en algunos consensos centrales”.

    Santiago Pedraglio
    Por

    Sociólogo

    icono te lo cuento
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    Resumen

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    (Ilustración: Giovanni Tazza).
    (Ilustración: Giovanni Tazza).
    / Giovanni Tazza

    En una reciente entrevista concedida a El Comercio (12/10/26), el constitucionalista Domingo García Belaunde precisa de manera clara las respectivas funciones de las cámaras de Diputados y Senadores en cuanto a iniciativa legislativa.

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