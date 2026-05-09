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/ OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.

Creer en el Perú, pese al Perú

“Quizá una de las reflexiones más importantes que me dejó la experiencia fue entender que el país no se transforma únicamente desde la política”.

    Débora Graciano
    Por

    Estudiante de Derecho en la Universidad del Pacífico

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    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    Ilustración: Giovanni Tazza
    Ilustración: Giovanni Tazza

    Hay épocas en las que ser joven en el Perú no se siente como una promesa, sino como un acto de resistencia. La crisis política ha dejado de ser solo institucional para convertirse en una experiencia profundamente humana: afecta cómo trabajamos, cómo imaginamos el futuro y cómo habitamos el país. Y ese desgaste colectivo termina alcanzando también a la juventud, una etapa que debería estar marcada por la convicción y no por el desencanto.

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