El Comercio
·
opinion
·
columnistas

/ NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.

Tensión máxima, reacciones diversas

“No parece importarle al JNE que, dado lo que sabemos de la ONPE, haya muchas posibilidades de que en su auditoría encuentren fallas insalvables”.

    Carlos Basombrío Iglesias
    Por

    Analista político y experto en temas de seguridad

    Escuchar
    00:0000:00
    Resumen

    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    (Ilustración: Giovanni Tazza).
    (Ilustración: Giovanni Tazza).
    / Giovanni Tazza

    Cinismo extremo: otro alarmante descubrimiento se suma a varios anteriores y da cuenta de que a la ONPE no le entran balas y hasta parece haberse convertido en la cueva de Alí Babá.

    Conforme a los criterios de

    Trust Project
    Tipo de trabajo:

    NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.