1926: El viaje de los submarinos peruanos

Los submarinos peruanos R-1 y R-2, terminados por la Electric Boat Company, salieron para cubrir la primera etapa de su viaje de 3.000 millas hasta el puerto del Callao. Los oficiales y la tripulación peruana se despidieron del grupo de marinos norteamericanos que fue a acompañarlos y, minutos después, se hacían a la mar con rumbo a Newport, donde recogerán municiones antes de continuar el viaje. Se ha recibido orden de partir inmediatamente, pero, como el teniente Badham se halla padeciendo un resfriado, el R-1 que él manda esperará hasta su llegada.

Los submarinos peruanos R-1 y R-2, terminados por la Electric Boat Company, salieron para cubrir la primera etapa de su viaje de 3.000 millas hasta el puerto del Callao. Los oficiales y la tripulación peruana se despidieron del grupo de marinos norteamericanos que fue a acompañarlos y, minutos después, se hacían a la mar con rumbo a Newport, donde recogerán municiones antes de continuar el viaje. Se ha recibido orden de partir inmediatamente, pero, como el teniente Badham se halla padeciendo un resfriado, el R-1 que él manda esperará hasta su llegada.