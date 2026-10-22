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1926: El viaje de los submarinos peruanos

¿Qué se comentaba en el Diario El Comercio un día como hoy hace 100 años?

    Hace 100 años
    Por

    H.L.M.

    icono te lo cuento
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    Resumen

    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    Ilustración: Victor Aguilar Rúa
    Ilustración: Victor Aguilar Rúa

    Los submarinos peruanos R-1 y R-2, terminados por la Electric Boat Company, salieron para cubrir la primera etapa de su viaje de 3.000 millas hasta el puerto del Callao. Los oficiales y la tripulación peruana se despidieron del grupo de marinos norteamericanos que fue a acompañarlos y, minutos después, se hacían a la mar con rumbo a Newport, donde recogerán municiones antes de continuar el viaje. Se ha recibido orden de partir inmediatamente, pero, como el teniente Badham se halla padeciendo un resfriado, el R-1 que él manda esperará hasta su llegada.

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    Tipo de trabajo:

    OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.