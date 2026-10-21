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1926: La agitación de la bolsa

¿Qué se comentaba en el Diario El Comercio un día como hoy hace 100 años?

    Hace 100 años
    Por

    H.L.M.

    icono te lo cuento
    00:0000:00
    Resumen

    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    Ilustración: Victor Aguilar Rúa
    Ilustración: Victor Aguilar Rúa

    Quienes visitan París y pasan por la Plaza de la Bolsa experimentan un cierto sobresalto al ver a una muchedumbre que, bajo el pórtico del sólido edificio construido en 1809, gesticula, corre de un lado para otro y consulta con avidez las pizarras donde se trazan con tiza las diversas cotizaciones. Primero creen que se trata de una alteración del orden público y luego caen en cuenta de que están frente a la bolsa, templo de las transacciones importantes. La agitación se ha acentuado por la tensión financiera que se ha traducido en una profunda depreciación de la divisa nacional.

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    Tipo de trabajo:

    OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.