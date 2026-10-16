No le importó que su pareja y la hija de esta fallecieran en un accidente de tránsito. Él prefirió huir y ocultarse. Sin embargo, la estrategia de cambiar continuamente de ubicación no le duró mucho tiempo. En menos de un mes desde el asesinato de la candidata política y periodista Susy Aponte Polo, conocida como ‘China Polo’, estuvo dos veces cerca de ser detenido. Finalmente, el pasado 9 de octubre, fue capturado en Venezuela, aunque su traslado al Perú enfrenta un impedimento legal.

Se trata de Adrián Solís Ruiz, señalado como el presunto cabecilla de la organización criminal que fue contactada y contratada para acabar con la vida de la conductora de noticias digitales que buscaba convertirse en gobernadora regional de Áncash en las Elecciones Regionales y Municipales 2026.

Adrián Solís Ruíz, sindicado como el presunto cabecilla de la organización criminal que planificó el asesinato de la 'China Polo' fue detenido en Venezuela. Foto: Difusión

El hombre, de nacionalidad venezolana según las fuentes policiales, fue capturado en el estado de Guárico luego de haber huido de un centro médico al que fue conducido a raíz de un accidente de tránsito que sufrió el pasado 30 de setiembre. Solís viajaba en un bus junto con Alejandra Toro Montezuma y la hija menor de esta hacia el estado de Portuguesa. Ambas fallecieron tras el impacto de la unidad.

Sin embargo, pese a su captura, su traslado al Perú no sería posible. Fuentes policiales explicaron a El Comercio que Venezuela mantiene una política de no extradición de sus nacionales, por lo que esta restricción impediría que Solís Ruiz sea entregado a las autoridades peruanas, una vez confirmadas plenamente su identidad y nacionalidad. Esto debido al artículo 69 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

Solís y Toro fueron identificados como participantes activos del crimen, luego de que se difundieran imágenes de videovigilancia donde se los veía en los hospedajes donde también se alojó el sicario Luis Obispo Díaz y Ricardo Morocho, quienes viajaron hasta Huaraz y posteriormente a Caraz, con la intención de asesinar a la candidata. Fuentes policiales señalaron que Solís habría organizado los viajes para finalmente dar con la ubicación exacta de Polo y asesinarla el pasado 19 de setiembre.

Luis Obispo Díaz, sicario que asesinó a la candidata y periodista Susy Aponte Polo. Foto: PNP

Tras el asesinato, ejecutado por Luis Obispo durante una caminata política que realizaba la candidata, el sicario fue capturado. Herido, durante los interrogatorios declaró que la persona que lo contrató para atentar contra Polo fue Adrián Solís Ruiz, quien le habría ofrecido hasta S/15.000. Sin embargo, las órdenes las recibía a través de un tercero identificado como el ‘Viejo’ o ‘Pure’.

Luego de huir del centro médico tras el fatal accidente, Solís llegó hasta el estado de Guárico, donde fue capturado por la Policía Nacional Bolivariana. Los efectivos encontraron entre sus pertenencias municiones de arma de fuego, por lo que finalmente fue detenido.

Fuentes de la Dirincri consultadas por este Diario informaron que los oficiales a cargo de la investigación mantienen especial atención en el perfil de Solís Ruiz debido a su nivel de participación en el caso que sigue en investigación. No obstante, aún continúa la interrogante sobre las acciones que podrán adoptar las autoridades peruanas, debido a que fue capturado en Venezuela en flagrancia por otro delito y no por alguna medida limitativa relacionada con el crimen de la candidata.

Identidades inexactas

Solís Ruiz no contaba con una orden de captura internacional debido a que, hasta el momento de los hechos, no se conocía plenamente su identidad real, informaron fuentes policiales a El Comercio.

En suelo nacional, el hombre se identificaba con el nombre de Adrián Azuaje Solís. Lejos de ser su verdadero nombre, era parte de una estrategia para entorpecer las investigaciones. La misma táctica habría utilizado su pareja.

Esto guarda relación con el reciente anuncio realizado por la Policía Nacional del Perú (PNP). Esta mañana, a través de un comunicado oficial, la institución informó que, en el marco de la cooperación policial internacional, mantiene coordinaciones con las autoridades venezolanas a raíz de la captura del hombre, quien fue detenido por un presunto delito relacionado con el desarme y control de armas, según la legislación venezolana.

“De acuerdo con la información difundida, la PNP a través de la INTERPOL busca establecer plenamente la identidad del detenido y determinar su presunta participación en el delito de homicidio calificado por sicariato, en coordinación con el Ministerio Público y las autoridades competentes”, informó la policía peruana.