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Resumen

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Adrián Solís Ruíz, sindicado como el presunto cabecilla de la organización criminal que planificó el asesinato de la 'China Polo' fue detenido en Venezuela. Foto: Difusión
Adrián Solís Ruíz, sindicado como el presunto cabecilla de la organización criminal que planificó el asesinato de la 'China Polo' fue detenido en Venezuela. Foto: Difusión
Por Abby Ardiles

No le importó que su pareja y la hija de esta fallecieran en un accidente de tránsito. Él prefirió huir y ocultarse. Sin embargo, la estrategia de cambiar continuamente de ubicación no le duró mucho tiempo. En menos de un mes desde el asesinato de la candidata política y periodista Susy Aponte Polo, conocida como ‘China Polo’, estuvo dos veces cerca de ser detenido. Finalmente, el pasado 9 de octubre, fue capturado en Venezuela, aunque su traslado al Perú enfrenta un impedimento legal.

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