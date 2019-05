Áncash: dictan 28 años de cárcel por crimen del ex alcalde de Casma Ex regidor de la Municipalidad Provincial de Casma fue sentenciado por el delito de homicidio calificado en agravio de la ex autoridad José Montalván y deberá pagar una reparación civil de S/500 mil

Meza Cerna y los diez coacusados fueron absueltos del delito de asociación ilícita para delinquir. El 28 de mayo, el Ministerio Público apelará el fallo. (Laura Urbina).