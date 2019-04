Caso Las Bambas: esto dijeron los hermanos Chávez Sotelo antes de ser detenidos

El miércoles 20 de marzo, un día antes de que fueran detenidos, los abogados Frank y Jorge Chávez Sotelo conversaron con El Comercio para responder sobre el servicio que brindan a las comunidades del interior del país, bajo la forma de “asesorías legales”.

Al mediodía de este martes, se retomó en Cusco la audiencia del pedido de 36 meses de prisión preventiva que la fiscalía pide contra ellos por el presunto delito de extorsión en agravio de la empresa minera MMG Las Bambas.

Antes de que la policía los detenga en el Hotel Anthony’s, ubicado en Santa Beatriz (Lima), este Diario pudo conversar con ellos en la cafetería de este hospedaje.

Los hermanos abanquinos Frank y Jorge Chávez Sotelo se llevan 10 años de diferencia, pero comparten desde hace 4 años asesorías legales a comunidades que incluyen el área de influencia de Las Bambas, en Apurímac.

Ambos respondieron que este año ellos prestan sus servicios legales no solo a la comunidad de Fuerabamba, en Apurímac, sino también a Pumamarca y Huancuire, esta última uno de los tajos más importantes de la empresa minera.

“En Pumamarca ya vamos casi 4 años (asesorando). Cuando ya estábamos con Fuerabamba comenzamos con Huancuire”, dijeron.

En Yavi Yavi (Cusco) se mantiene restringido el paso a los vehículos de Las Bambas desde hace más de 50 días. La comunidad ha instalado ahí pequeñas chozas de paja a ambos lados de la vía, donde permanecen. Los hermanos Chávez Sotelo dijeron a El Comercio que esta es una decisión que parte de la comunidad y no de ellos.

“En Yavi Yavi no existe bloqueo. En ningún momento se está cerrando el paso al tránsito público, está totalmente normal. Esa es disposición, acuerdo que ellos han quedado, son decisiones que toman las asambleas comunales”, dijo Jorge Chávez Sotelo. Aunque no hay obstáculos en la vía, la comunidad no permite el paso de los camiones de la mina.

Las asesorías que brindan los hermanos Chávez Sotelo han sido cuestionadas por distintos sectores, como el Ministerio de Energía y Minas (Minem). El 20 de marzo, el ministro Francisco Ísmodes dijo en Canal N que los asesores generan “expectativas” cuando ya existen acuerdos cerrados con la comunidad. Según ha sostenido la comunidad de Fuerabamba, los abogados fueron elegidos bajo decisiones consensuadas.

—Asesorías—

Según Jorge Chávez Sotelo, el mayor de los hermanos, la forma en que ellos trabajan en brindar asesorías a las comunidades es mediante la presentación de resultados.

“Nosotros tenemos antecedentes en frutos, resultados del trabajo que hemos venido desarrollando”, dijo. Sin embargo, no dio detalles sobre cuál es el porcentaje que ellos reciben por los servicios legales que ofrecen a las comunidades. “Por ejemplo, la forma de trabajar es con resultado. En base a un resultado ya se ve (el honorario)”, comentó.

Finalmente, dijeron que desde el 2015 ellos han asesorado a unas 16 comunidades.

Los hermanos Chávez Sotelo han asesorado en la renegociación de servidumbres, contratos de compra venta e indemnizaciones por presuntos daños y perjuicios a comunidades del área de influencia de empresas mineras en el Corredor Minero y en Ayacucho.

