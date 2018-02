Ex dirigente antiminero Pepe Julio Gutiérrez afrontará juicio en libertad

El ex dirigente antiminero, Pepe Julio Gutiérrez, fue liberado de la cárcel luego de cumplir 33 meses de prisión preventiva por presunta extorsión y asociación ilícita para delinquir. El proceso se inició en el 2015, mientras dirigía las protestas contra Tía María, proyecto que la empresa minera Southern pretende desarrollar en el Valle del Tambo, ubicado en la provincia de Islay, en Arequipa.

En mayo de 2015, en medio de la protesta que ya había cobrado la vida de tres personas, incluido un policía, salieron a la luz unos audios que comprometían al entonces presidente del Frente de Defensa del Valle de Tambo, Pepe Julio Gutiérrez. Era la conversación del dirigente con el abogado ambientalista Jesús Gómez Urquizo. El primero pedía un millón y medio de “lentejas” (dólares) a la Southern a cambio de suspender las protestas.

De manera inmediata el Ministerio Público realizó pericias confirmando que las voces grabadas en los audios correspondían a ambos interlocutores. La Fiscalía de Crimen Organizado de Arequipa solicitó su detención preliminar y en plena declaratoria de Emergencia de la provincia, por el conflicto social, Pepe Julio fue detenido y encarcelado nueve meses como medida preventiva.

-Libertad-

​

Su abogado, Vladimir Fuentes, explicó que la prisión preventiva fue prolongada - a pedido del Ministerio Público- en tres ocasiones hasta llegar a los 33 meses. Ayer debió salir, pero por cuestiones administrativas lo excarcelaron hoy. A su salida, el ex dirigente, no brindó declaraciones a la prensa, solo agradeció a Dios por su libertad.



“El Ministerio Público no ha hecho nada en estos 33 meses. Dice que tiene otros nuevos testigos protegidos a quienes no conocemos. Están en lo mismo que antes. La acusación no tiene fundamento”, apuntó Fuentes.

El ex dirigente mandó a decir, mediante su abogado, que evalúa realizar una contrademanda por la vulneración de sus derechos. Dice que tomarán medidas para establecer responsabilidades una vez culmine el proceso y se demuestre su inocencia. Ahora Pepe Julio afrontará el juicio en libertad.

-Dificultades-



La Fiscalía realizó oficialmente la acusación contra el dirigente y otros 16 implicados el pasado 18 de enero. La razón de la demora, según la fiscal encargada, es por la complejidad por tratarse de criminalidad organizada.



Hubo varios hechos que complicaron el caso, desde el cambio de posición de la misma empresa Southern que al principio reconoció que se le intentó extorsionar, para luego argumentar no sentirse agraviada.

También afectó el cambio al nuevo Código Procesal Penal. El pedido de desacumulación del proceso para que Pepe Julio y Gómez Urquizo puedan ser procesados de manera independiente fue desestimado en segunda instancia.

-Demanda-



La fiscal Alejandra Cárdenas, pidió 30 años de cárcel para el ex dirigente. Se le acusa de los delitos de extorsión en agravio del Estado, tentativa de extorsión a la empresa minera Southern y asociación ilícita para delinquir. Si bien ahora afrontará el juicio en libertad, deberá cumplir reglas de conducta.



El ex dirigente está prohibido de participar en protestas, marchas o reuniones con gran número de personas. Si bien podrá ir al Valle de Tambo, pues no tiene restricciones para viajar, el juez determinó que fije un domicilio en la ciudad de Arequipa.

El abogado informó que impugnarán esta parte de la resolución, puesto que Pepe Julio tiene su lugar de residencia y su centro de trabajo en Cocachacra. “Tiene que trabajar, de algo tiene que vivir”, apuntó.

También está prohibido que se reúna con el resto de la gente que está procesada, y está obligado a acudir al juzgado cada 15 días.



"Continuaremos con el proceso en libertad, no existe peligro de fuga. Él personalmente asistirá a todas las audiencias que disponga el juez”, agregó su abogado.

El plazo máximo para que el Juez fije la primera audiencia pública de control de acusación es la próxima semana.

MÁS EN PERÚ